Rusza XII Zachodniopomorski Festiwal Klarnetowy

Fot. Ryszard PAKIESER

W dniach 15-19 kwietnia 2026 r. odbywał się będzie w Szczecinie XII Zachodniopomorski Festiwal Klarnetowy o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Festiwal skierowany jest do uczniów klas klarnetu polskich szkół muzycznych I i II st., studentów Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznych oraz Uniwersytetów Muzycznych z Polski i zagranicy. Głównym celem festiwalu jest popularyzacja muzyki klarnetowej, podnoszenie poziomu nauczania gry na klarnecie oraz wymiana doświadczeń uczniów i pedagogów z kraju i zagranicy.

Podczas festiwalu odbędą się lekcje mistrzowskie oraz warsztaty klarnetowe dla uczniów, studentów i nauczycieli klas klarnetu, prowadzone przez znakomitych solistów i uznanych pedagogów z Polski i zagranicy. W ramach festiwalu odbędą się koncerty towarzyszące z udziałem orkiestry Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie oraz pianistów i kameralistów.

Prestiż zapraszanych artystów, różnorodność wydarzeń takich jak: przesłuchania konkursowe, koncerty, masterclass, warsztaty, wystawy, prezentacje tworzą niepowtarzalną atmosferę i mocną pozycję festiwalu na mapie kulturalnej regionu i kraju. Jednocześnie Festiwal to miejsce spotkań dla elitarnej grupy odbiorców z wybitnymi klarnecistami z Polski i zagranicy. Na festiwalu zaprezentują się największe światowe firmy oferujące pełny asortyment klarnetowy połączony z wystawami instrumentów i akcesoriów. Założycielem festiwalu i dyrektorem artystycznym jest szczeciński klarnecista Piotr Piechocki – wieloletni muzyk Filharmonii Szczecińskiej, obecnie dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie. Głównym Sponsorem Artystycznym XII edycji Festiwalu jest Henri Selmer Paris.

Organizatorem Festiwalu jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie oraz Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Partnerami Festiwalu są: Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Akademia Sztuki w Szczecinie, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie oraz Stowarzyszenie MUZYK.

Jest to również promocja Miasta Szczecin i Województwa Zachodniopomorskiego oraz stworzenie przestrzeni do spotkania środowiska muzycznego klarnecistów: uczniów, pedagogów, artystów – solistów i kameralistów oraz miłośników muzyki klarnetowej. Festiwal odbędzie się pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewody Zachodniopomorskiego, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Prezydenta Miasta Szczecin.

Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Gminy Miasto Szczecin.

Patronat medialny sprawuje Kurier Szczeciński.

