Festiwal w Ogrodach Śródmieście. Dla małych i dużych

W Szczecinie trwa właśnie Fikuśny Festiwal Literatury w Szczecinie. To nowe święto dobrej książki, które przez całe lato wypełni nową siedzibę kameralnej księgarni „FiKa”. Sceną dla festiwalu są bowiem Ogrody Śródmieście (ul. Wielkopolska 19) – secesyjna willa z pięknym ogrodem w samym centrum miasta. W rozciągniętym na kilka weekendów lata wydarzeniu znajdą coś dla siebie zarówno mali, jak duzi entuzjaści literatury.

Jakie atrakcje przygotowano na ten weekend? W sobotę o godz. 11 rozpoczną się warsztaty z Magdaleną Kalenin i spotkanie z Kingą Konieczny pt. „Figa superbohaterka” (dla dzieci od lat 8). Dwie godziny później odbędzie się spotkanie z Krzysztofem Łapińskim, pt. „Dzik Dzikus i świnia Malwina – co robią dzikie zwierzęta w miejskim ogrodzie?” (dla dzieci od lat 8). W tym samym dniu, ale na godz. 16, zaplanowane jest spotkanie z Przemkiem Staroniem, który w 2018 został uhonorowany tytułem Nauczyciel Roku (przez „Głos Nauczycielski” i Ministerstwo Edukacji Narodowej), a także został wybrany na Człowieka Roku w kategorii „Wzorowe sprawowanie” (w plebiscycie czytelników „Gazety Wyborczej”). To jeden z prekursorów wykorzystywania mediów społecznościowych w polskiej edukacji. W 2020 roku znalazł się w gronie 50 nauczycieli na świecie nominowanych do Nauczycielskiego Nobla – Global Teacher Prize.

W niedzielę w ramach festiwalu odbędą się dwa spotkania: dla dzieci od lat 4 – z pisarzem Przemkiem Wechterowiczem (początek o godz. 12), a o godz. 16 dla dorosłych, z autorami powieści kryminalnych – Julią Łapińską i Markiem Stelarem.

Julia Łapińska to absolwentka Instytutu Reportażu. Publikowała reportaże i wywiady w „Tygodniku Przegląd”, „Polityce”, „Tygodniku Powszechnym” i „Dużym Formacie”. Jej teksty ukazywały się w antologiach opowiadań i zbiorach reportaży. To ona pokonała ponad 500 konkurentów, którzy wysłali swoje prace na konkurs literacki ogłoszony przez Wydawnictwo Agora. Jej kryminał pt. „Czerwone Jezioro” zachwycił jury. Akcja powieści toczy się w Bornem Sulinowie.

Marek Stelar (naprawdę nazywa się Maciej Biernawski) urodził się w 1976 roku w Szczecinie. Tu ukończył architekturę na Politechnice Szczecińskiej. Debiutował powieścią kryminalną „Rykoszet” (która ma zostać wznowiona w tym miesiącu). W ubiegłym roku powieść Stelara, zatytułowana „Intruz”, znalazła się na tzw. długiej liście najbardziej prestiżowego wyróżnienia w świecie powieści kryminalnej lub sensacyjnej, czyli Nagrody Wielkiego Kalibru.

