Fikuśne święto książki. O literaturze w Ogrodach Śródmieście

Fikuśny Festiwal Literatury to nowe, szczecińskie święto dobrej książki, które rozpoczęło się w sobotę (25 czerwca) w Ogrodach Śródmieście. Przed południem przygotowano tu zatem głośne czytanie dzieciom książki pt. „Orkiestra świata”. Opowieści o pszczołach i komarach przeczytała autorka Magdalena Mrozińska. Z książki można się dowiedzieć m.in. o czym bzyczą pszczoły, a o czym muchy, dlaczego burza znowu wygrzmociła się z takim hukiem, w jaki sposób echo namieszało w lesie i czy można usłyszeć ciszę.

Również w sobotę w tym samym miejscu odbyło się spotkanie z Marcinem Szczygielskim. Fani pisarza mieli zatem okazję na rozmowę, wspólne zdjęcie oraz zdobycie autografu. To jeszcze nie koniec weekendowych atrakcji festiwalu, bowiem w niedzielę odbędą się tu warsztaty polsko-ukraińskie z Aleksandrą Zaborowską, dla dzieci od lat 4, pn. „Privit! znaczy cześć”. Początek o godz. 12.

- Literatura zmienia świat, buduje poczucie tożsamości, a przede wszystkim uczy nas empatii. Księgarnie od lat stanowią nieformalne centra kultury, to między innymi tu twórcy literatury spotykają się z czytelnikami i klientami. Fikuśny Festiwal jest naturalnym przedłużeniem działalności kulturalnej prowadzonej z sercem i z pasja przez szczecińską księgarnię "FiKa". Przy okazji przeniesienia księgarni do nowej lokalizacji w zabytkowym centrum miasta powstał ponadpokoleniowy festiwal łączący okazję do poznania nowych głosów na scenie literackiej z przyjemnością nieoczywistego spędzania czasu - informuje Kinga Kowalska koordynatorka festiwalu. - Wydarzenie kierowane jest zarówno do mieszkańców i mieszkanek Szczecina i okolic, jak i tych wszystkich, którzy na wakacje wybierają się nad morze.

W programie festiwalu zaplanowano, na kolejne tygodnie, spotkania z pisarzami i ilustratorami, literackie spacery po Szczecinie, rozmowy, warsztaty, plenerowe czytania na trawie przy lemoniadzie w towarzystwie pisarzy. Wśród kolejnych gości festiwalu znajdą się między innymi: Justyna Bednarek Emila Dziubak, Przemek Wechterowicz, Grzegorz Kasdepke, Hubert Klimko-Dobrzaniecki, Magdalena Kalenin, Kinga Konieczny, Krzysztof i Julia Łapińscy, Małgorzata Swędrowska oraz Przemek Staroń. Następna odsłona festiwalu odbędzie się 9 i 10 lipca. Wtedy w planach są nie tylko spotkania dla dzieci i młodzieży, ale i dla dorosłych. I tak, o tworzeniu powieści kryminalnych będzie można porozmawiać z Julią Łapińską i Markiem Stelarem.

Warto dodać, że księgarnia "FiKa", która zorganizowała Fikuśny Festiwal Literatury, przenosi się do Ogrodów Śródmieście już 1 lipca.

(MON)