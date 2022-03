Festiwal Szczecin Jazz. Znakomici artyści!

Trwa właśnie festiwal Szczecin Jazz. W piątek (11 marca) w Jazzment Klubie wystąpi, o godz. 20, Tomasz Chyła Quintet. W sobotę, w tym samym miejscu i o tej samej porze – Olga Tadel. Z kolei Dorrey Lin Lyles zaśpiewa podczas koncertu „Jazz na niedzielę”, w kościele Świętej Trójcy przy ul. Energetyków 8, o godz. 15 (wstęp wolny!).

Tomasz Chyła Quintet to jeden z najciekawszych zespołów młodego pokolenia. Od kilku lat eksplorują muzykę improwizowaną w nieograniczony sposób, czerpiąc przy tym z innych gatunków muzycznych. Z tych eksperymentów do tej pory narodziły się cztery albumy; „Eternal Entropy” (2017), „Circlesongs” (2018), „Tomasz Chyła Quintet live at Polish Radio 3.”(2019), „da Vinci” (2020).

Debiutująca na Szczecin Jazz, Olga Tadel, to utalentowana wokalistka i trener wokalny. Z wyboru szczecinianka, z urodzenia goleniowianka, swoją muzyczną przygodę zaczynała od skrzypiec, jednak z czasem to właśnie śpiewanie całkowicie skradło jej serce. Absolwentka wokalistyki jazzowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie Beaty Przybytek. Ukończyła również Akademię Sztuki w Szczecinie na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. To tam, pod okiem Jolanty Szczepaniak rozpoczęła swoją przygodę z jazzem. Brała udział w wielu koncertach i sesjach nagraniowych jako chórzystka.

Dorrey Lin Lyles w solowej karierze łączy gatunek gospel z bluesem, soulem i jazzem. Śpiewała w zespole The Weather Girls, który wylansował hit „It’s Raining Men”.

(MON)