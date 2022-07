Festiwal Garaże 2022. Wygraj zaproszenie!

Dwie ukraińskie gwiazdy – Kalush Orchestra i MamaRika, a także polski duet Karaś/Rogucki wystąpią podczas Festiwalu Garaże 2022. Impreza odbędzie się w przyszłym tygodniu – 30 lipca w Szczecinie, w tutejszym Terminalu Kultury na Łasztowni (ul. Wendy 1), od godz. 17.

To wydarzenie promujące młodych wykonawców, dlatego w ramach imprezy odbędzie się ogólnopolski przegląd zespołów ukazujący możliwie pełne spektrum wartościowych zjawisk i trendów w polskiej kulturze muzycznej. W finale wezmą udział zespoły: Raindow, Mercurius, Betrhael, The Boars oraz formacja z lokalnego Mini Przeglądu Kapel, który zakończył się późnym wieczorem w czwartek, już po zamknięciu tego wydania gazety.

Gwiazda wieczoru, czyli Karaś/Rogucki, to duet, który tworzą: Kuba Karaś i Piotr Rogucki. Pojawił się na polskim rynku po ogłoszeniu zawieszenia działalności zespołów Coma i The Dumplings. Zespół tworzy alternatywny pop. Kuba Karaś odpowiada w tym tandemie za produkcję, a Piotr Rogucki zajmuje się tekstami.

Z kolei Kalush Orchestra to grupa grająca rap z elementami folku. Powstała z inicjatywy lidera Ołeha Psiuka – rapera i frontmana hiphopowego zespołu Kałusz. Formacja na Eurowizji 2022 wykonała utwór „Stefania”, poświęcony mamie głównego wokalisty. Tą piosenką zespół wygrał festiwal.

MamaRika to pseudonim 33-letniej piosenkarki i aktorki. W wieku 19 lat została finalistką talent show „Fabryka Zirok 4”. W ubiegłym roku urodziła dziecko, któremu poświęciła piosenkę „Synu”, nagraną w maju tego roku: „Ta piosenka to płacz duszy każdej ukraińskiej matki. Każdy z nas pokonał straszną i trudną drogę, aby uratować swoje dziecko. Nigdy nie zapomnę przytulenia mojego syna Dawida do mojej klatki piersiowej, gdy rakiety przeleciały nad naszym domem Ten moment, w którym jesteś gotowy stracić życie, dostać się pod kule, tylko po to, by pozwolić swojemu najcenniejszemu skarbowi żyć i nigdy więcej nie zobaczyć wojny. Dokładnie tak czuje teraz każda matka Ukrainy. Musimy tylko powstrzymać wroga i dać naszym dzieciom świetlaną, spokojną przyszłość, aby nigdy więcej nie zobaczyły strachu w swoich oczach!” – napisała artystka, w mediach społecznościowych, w dniu premiery utworu.

(MON)