Dziś Światowy Dzień Baletu! Obejrzyj galę szczecińskiej fundacji

Dzisiaj (19 października) obchodzony jest Światowy Dzień Baletu. Z tej okazji zespoły baletowe z całego świata łączą siły, by celebrować sztukę tańca. Tradycja święta sięga 2012 roku, kiedy to Opera Królewska w Londynie przez dziewięć godzin transmitowała publiczności relacje zza kulis. Pomysł spotkał się z tak dużym zainteresowaniem, że obiegł cały świat. Od tamtej pory, w październiku, artyści dzielą się z publicznością częścią swojej pracy, poprzez udostępnianie w mediach i serwisach społecznościowych filmów, zdjęć czy relacji związanych z baletem.

Dlatego też Narodowy Instytut Muzyki i Tańca wraz ze szczecińską Fundacją Balet, organizatorem Golden Pointe Shoes 2021 Online, zaprasza do obejrzenia finałowej gali konkursu baletowego Golden Pointe Shoes. To fantastyczne widowisko jest dostępne na facebookowym profilu wspomnianej fundacji. To jeszcze nie koniec atrakcji dla widzów. Otóż na stronie: https://worldballetday.com/ jest możliwość zobaczenie prób 50 zespołów tanecznych z całego świata. Poranne zajęcia, próby, zapowiedzi nadchodzących występów i największe gwiazdy baletu w pracy – to wszystko bezpłatnie podczas dzisiejszych transmisji z sześciu kontynentów.

- Idąc śladem Opery Królewskiej z Londynu, Baletu Bolszoj i Królewskiego Baletu Szwedzkiego, chcieliśmy zaproponować widzom na całym świecie powrót do emocji wspaniałej, widowiskowej gali Golden Pointe Shoes. Światowy Dzień Baletu to doskonała okazja, by na chwile zatrzymać się i spędzić wieczór przy tak pięknym spektaklu – mówi Maria Andrzejewska, prezes zarządu Fundacji Balet.

Przypomnijmy zatem, że w czerwcu tego roku za pośrednictwem internetu odbyła się finałowa gala międzynarodowego konkursu baletowego Golden Pointe Shoes. Udział w uroczystym finale wzięły gwiazdy światowego formatu oraz nagrodzeni w XIV edycji - absolwenci szkół baletowych z całego świata, m.in. Izabela Szylińska - Polka, która podbiła Broadway, baletmistrzowie z Węgierskiej Opery Narodowej: Gergo Balazsi i Yuki Wakabayashi, duet z Duńskiego Baletu Królewskiego - Marcin Kupiński wraz z Holly Dorger, solista Szwedzkiej Opery Królewskiej - Dawid Kupiński, a prosto z Londyńskiego Królewskiego Baletu - Stanisław Węgrzyn i Sae Maeda oraz Michal Krčmař wraz z partnerką Violettą Keller z Fińskiej Opery Narodowej.

Ponadto podczas gali zobaczyć będzie można wyjątkowe talenty z polskich i zagranicznych szkół baletowych. Zwycięzca XIV Golden Pointe Shoes, absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Warszawie, Kasper Górczak zachwyci wykonaniem pas de deux z baletu "Don Kichot", wariacji z "Sylfidy" i stworzoną przez siebie choreografią pt. „Blind”. Z kolei laureatka nagrody publiczności i „Nagrody Fundacji Balet im. Ewy Głowackiej dla tancerki wyróżniającej się pięknem tańca i charyzmatyczną osobowością”, gdańszczanka Julia Ciesielska, zatańczy wariację Umierającego Łabędzia.

(MON)