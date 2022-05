Dziennikarz i filmowiec z natury. Benefis Marka Osajdy

- Wydaje mi się, że w życiu najważniejszy jest świat prostych prawd - stwierdził Marek Osajda, dziennikarz i filmowiec, rocznik 1956. Na jego benefis, który odbył się w miniony piątek Książnicy Pomorskiej, przyszli ludzie, których - jak powiedział - kocha i ceni, między innymi bohaterowie jego filmów dokumentalnych.

Wcześniej jednak uczestnicy spotkania obejrzeli dokument pt. "Muza i paragraf" o szczecińskim mecenasie Jerzym Piosickim.

- Pochodzę z Lubuskiego - rozpoczął tego wieczoru bohater spotkania. Jak wspominał, jego otoczenie z dzieciństwa to jeziora i lasy. - I dlatego zamiłowanie do przestrzeni odłożyło się chyba w genach - dodał. I pewnie przełożyło się to w późniejszej pracy zawodowej na ciągoty ku przyrodzie, ku ekologii.

Dlaczego wybrał dziennikarstwo i reportaż?

- Taka natura. Zawsze interesowali mnie ludzie i ich sprawy - tłumaczył gościom w sali im. Zbigniewa Herberta oraz prowadzącym benefis dziennikarkom, Monice Mazanek-Wilczyńskiej i Helenie Kwiatkowskiej.

Już w podstawówce zdarzało się, że zamiast na kanapki wydawał kieszonkowe na gazety, które były jego "dziennikarską lekturą". - Z początku zaczynałem oczywiście od rubryk sportowych - zaznaczył półżartem. W szkole średniej został redaktorem naczelnym "Trybuny Uczniowskiej". Finałem edukacji było historia na uniwersytecie w Poznaniu.

- Interesował mnie przede wszystkim reportaż - wspominał w Książnicy M. Osajda. - Miałem swoich fantastycznych idoli.

Jednym z nich był Ryszard Kapuściński - autor "Cesarza", światowego bestsellera - z którym podczas studiów miał możliwość rozmawiania.

Marek Osajda zaczynał w TV Warszawa. Potem pracował w szczecińskim ośrodku telewizyjnym. Był też dziennikarzem "Głosu Szczecińskiego", naczelnym TV Morze, pierwszej prywatnej telewizji w Polsce. Założył również i prowadził pismo ekologiczne "Zielona Arka". Dziś jest wykładowcą dziennikarstwa na US.

- Albo ktoś ma predyspozycje do zawodu, albo ich nie ma - zauważył. Jak je ma, to największym szczęściem jakie może go spotkać są osobowości, fajni ludzie, którzy coś dają, inspirują - podkreślał bohater wieczoru. - Już samo przebywanie z człowiekiem, który posługuje się piękną polszczyzną, ma szeroką wiedzę i zna się na kulturze to piękna sprawa.

Marek Osajda - od niedawna emeryt - jest od lat związany z "Kurierem Szczecińskim". Jego kariera zawodowa obfitowała w wiele nagród. Wśród nich jest specjalna za film „Muzeum ucieczek” (o Murze Berlińskim) 1990 na I Ogólnopolskim Festiwalu Mediów „Człowiek w zagrożeniu”. Otrzymał też wyróżnienie za dokument „Człowiek z lasu” (o mieszkańcu Białorusi, który od zakończenia wojny do czasów Gorbaczowa ukrywał się w lesie) na Circom Regional w 1992 - Europejskie Stowarzyszenie Telewizji Regionalnych. Było również wyróżnienie za film „Police od tyłu ”1998 na IV Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Ekologicznych „Ekofilm” 98". Nagroda specjalna za film „ Okruchy życia” 2002 na VII „Ekofilmie 2002”. Ekolog Roku w 1998 r. W 2003 r. został Publicystą Roku, a w przed dwoma laty uhonorowany Super Kaczką 2020 za działalność filmową i dziennikarska.

Współpracownicy o Marku Osajdzie

A co o nim sądzą jego najważniejsi współpracownicy?

- Dochodzę do wniosku, że mówimy w tej chwili o czasach, niestety, zamierzchłych - stwierdził Witold Dusiński, operator, reżyser. - Bo spotkaliśmy się z Markiem około roku 1987, gdy przyszedł do pracy w telewizji. Ja już w niej pracowałem. Przyszedł nowy, taki kudłaty dżentelmen, dziennikarz. Po iluś rozmowach, spotkaniach okazało się, że pracujemy chyba na tych samych falach. Ja byłem wtedy młodym, ambitnym studentem szkoły filmowej i szukałem tematu na jakiś film dokumentalny, zaliczeniowy. I okazało się, że Marek to niesamowita kopalnia wiedzy, kopalnia postaci. Podsunął mi temat i postanowiłem go zrealizować. To był film o malarzu Henryku Naruszewiczu.

Witold Dusiński podkreślał umiejętność słuchania przez Osajdę tego, co mówi jego bohater. W efekcie mówca zapominał o włączonej kamerze i bardzo często opowiadał o rzeczach intymnych, bolesnych. - To było wtedy dla mnie bardzo wielkie doświadczenie, bo niewielu takich ludzi, dziennikarzy czy realizartorów, spotkałem w swojej pracy.

Od kilku lat swoje filmy M. Osajda realizuje we współpracy z Bartoszem Jurgiewiczem, operatorem i montażystą. - Marek nie przychodzi na montaż bez ciasta. Oczywiście musi być też kawa, którą z kolei zapewnia montażysta - ujawnił tajemnice wspólnej pracy. - Marek daje mi zupełną swobodę, wolną rękę. Wrzuca parę haseł i potem patrzy na efekty na ekranie montażowym. Czasem debatujemy czy coś zostawić czy nie, wymyślamy koncepcje.

- Jest bardzo dobrym towarzyszem podróży - stwierdził operator, wspominając wyjazd nad Biebrzę, gdzie między innymi w 150-letniej chacie kręcili film o wybitnym plakaciście Leszku Żebrowskim. - Nie ma tam wody, więc myliśmy się nago w balii przed chatą, przy pięknej pogodzie. I takie wspomnienia gdzieś zostają.

Dyskusji przysłuchiwał się Tomasz Kosior, znakomity operator kamery, z którym Osajda współpracował podczas pracy w TV Szczecin.

W planach kolejny film

Plany benefisanta na najbliższy czas to ukończenie kolejnego filmu, tym razem o... kolejnym artyście. Jest nim profesor Lex Drewiński ze szczecińskiej Akademii Sztuki. Bo nasz filmowiec i dziennikarz ma inklinacje do przedstawicieli świata sztuki i właściwie zaczął budować filmowy panteon wybitnych szczecinian i pomorzan. Zrealizował m.in. filmy dokumentalne o dziennikarce i pisarce Monice Szwai, braciach Wojciechu (malarz) i Jerzym Zielińskich (operator), o Irenie Brodzińskiej (śpiewaczka operetkowa), Arturze D. Liskowackim (dziennikarz i pisarz), Marlenie Zimniej (założycielce muzeum Włodzimierza Wysockiego w Koszalinie), Henryku Naruszewiczu, wspomnianym Leszku Żebrowskim.

A w wolnych chwilach udziela się publicznie. Od 2009 r. jest członkiem rady programowej Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film”. W latach 2013-2017 był członkiem rady programowej OTVP Szczecin. Był również jurorem FAMY 2018,2019. Autor kilkudziesieciu reportaży i filmów dokumentalnych.

Muzyczny klimat wieczoru zapewniła Karina Serednia, Ukrainka która od paru lat mieszka w Szczecinie i ukończyła tu licencjat z dziennikarstwa na Uniwersytecie Szczecińskim. Goście oklaskiwali utwory ze znanych filmów, które zagrała na "klawiszach".

