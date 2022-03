Dzień Kobiet w Starej Rzeźni. Z dedykacją dla walczących o wolność Ukrainy

We wtorek (8 marca) szczecińskie Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia przygotowuje specjalne wydarzenie: Dzień Kobiet z dedykacją dla wszystkich dzielnie walczących o wolność Ukrainy. Początek o godzinie 17, wstęp wolny. Zaplanowano koncert Chóru Kameralnego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, wykład coach Małgorzaty Krawczak oraz prezentacje muralu.

– Postanowiliśmy, że nasz Dzień Kobiet będzie dedykowany Ukrainie i wspaniałym kobietom, które przyjeżdżają do naszego miasta. Uciekły od wojny, są dzielne, wspierają swoich mężów, opiekują się swoimi dziećmi. Pomyśleliśmy, że nasze wydarzenie będzie mieć na celu dać im chwilę wytchnienia, otuchy – mówi Laura Hołowacz, założycielka Starej Rzeźni. – Zaplanowaliśmy koncert i wykład. Będzie to również okazja do rozmowy, wymiany doświadczeń, do przekazania sobie ciepłych życzliwych myśli.

Chór Kameralny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie pod dyrekcją Iwony Wiśniewskiej, zainauguruje imprezę podczas "Koncertu Muzyki Filmowej" (przy akompaniamencie Macieja Skowronka). Godzinę później Małgorzata Krawczak zaprezentuje się w wykładzie zatytułowanym „Gdy lęk zabiera spokój, odbuduj go miłością...”.



Przygotowany zostanie także specjalny mural przedstawiający ukraińską kobietę.

– To Ukrainka w stroju ludowym, pośród kwiatów, a nad nią spokojne niebo. Oby takie sielskie obrazy wróciły przed nasze oczy jak najszybciej – opowiada o swoim dziele Kamila Maślak, twórczyni muralu.

(MON)