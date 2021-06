Dzieci na castingu w Pleciudze. Do nowego programu telewizji publicznej

W szczecińskim Teatrze Lalek Pleciuga w środę (9 czerwca) rozpoczął się casting do nowego programu pt „You can dance - nowa generacja” z udziałem dzieci w wieku od 8 do 13 lat. Show będzie można oglądać prawdopodobnie jesienią w TVP1 lub TVP2.

Casting ma trwać dwa dni. Dziś odbywa się rejestracja kandydatów i tzw. precasting. Osoby, które przejdą pierwszy etap, będą miały możliwość zaprezentowania się przed jury następnego dnia.

Podczas precastingu kandydaci mogą zostać poproszeni o improwizację taneczną do muzyki, którą przygotował organizator albo o zaprezentowanie trwającej do 60 sekund choreografii do przyniesionych przez siebie materiałów muzycznych.

Na zwycięzcę pierwszej edycji programu czeka nagroda główna – 100 tysięcy złotych.

Program ma podobną formułę do „So you think you can dance” z udziałem osób od 16 do 30 lat, którą w latach 2007-2016 pokazywał TVN, pod nazwą „You can dance. Po prostu tańcz!”.

