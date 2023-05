Dżem zagra w Teatrze Letnim. Bilety do wygrania w konkursie

Fot. materiały organizatora

Zespół Dżem wystąpi w Teatrze Letnim w niedzielę o g. 18. Mamy bilety dla Czytelników!

Muzycy Dżemu połączyli rock, blues, reggae, country. Nagrali piosenki, które uwielbiają zarówno koneserzy, jak i niedzielni słuchacze muzyki. Byli pierwszym odkryciem Jarocina. Występowali na chyba wszystkich większych i większości mniejszych festiwali w Polsce. Wyjeżdżali nie tylko do krajów Europy, ale i Ameryki Północnej, a nawet Azji. Stawali na jednej scenie z Rolling Stonesami, Claptonem, ZZ Top, Lynyrd Skynyrd, AC/DC, a ich utwory wykonuje przeszło pięćdziesiąt zespołów, w tym również Metallica. Konsekwentnie robiąc swoje, przetrwali mody i brak zainteresowania – o wsparciu nie wspominając – centralnych mediów. Przetrwali też tragedie w postaci dwóch śmiertelnych wypadków – narkotykowego i samochodowego. To wszystko tylko i aż w ciągu przeszło czterdziestu lat, bo właśnie tyle upłynęło, odkąd w 1979 r. zdecydowali się całkowicie poświęcić muzyce i postawić na utwory własne, a nie przeróbki piosenek z kraju i ze świata. To była brzemienna w skutki decyzja, które odczuwamy do dziś…

Obecny skład Dżemu to: Beno Otręba, Adam Otręba, Jurek Styczyński, Zbyszek Szczerbiński, Janusz Borzucki, Maciej Balcar.

(as)

Dla naszych Czytelników mamy 2 podwójne zaproszenia. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.koncert. Na SMS-y czekamy tylko dzisiaj, w piątek (19 maja). Zaproszenia otrzymają dwie osoby, które najszybciej przyślą SMS-a tuż po godz. 13.00. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.