Duet znanych artystów. W teledysku pojawi się Nosowska

W piątek (21 stycznia) ukaże się pierwszy singiel zespołu Anieli - "Jaśniejąca". To duet świetnie znanych artystów - wokalistki Joanny Prykowskiej, znanej z działalności w zespołach Firebirds, Joanna & The Forests, Joanna von Lubow oraz Pawła Krawczyka, gitarzysty grupy Hey. Singiel jest zapowiedzią albumu, który ukaże się w tym roku. Gościnnie w teledysku „Jaśniejącej” pojawi się Katarzyna Nosowska.

- Współpracę z Pawłem wymyśliła Kaśka, ja nawet nie wyśniłabym sobie tego. Odsłoniły się nasze dawne, wspólnie przebyte drogi, nastał czas odnowy naszej przyjaźni sprzed wielu lat, jak jeszcze Kasia mieszkała w Szczecinie - opowiada Joanna Prykowska. - Zawsze podobały mi się jej piosenki z późniejszego Heya już bez Banacha, czuć było szlachetne nuty i melodie ciosające serce do cna. " - Przyjedź, przyjedź" - mówiła. "- Coś pogramy". Pamiętam jak to się zaczęło, setki papierosów wypalonych u nich w magicznym domu na Mokotowie (prawdziwy dom twórczy, to w nim powstała nasza płyta) i ta moja niepewność czy ja w ogóle umiem coś zaśpiewać do piosenek Pawła. Tęskniłam za tymi dźwiękami, tęskniłam za tą wrażliwością, rzuciłam się na Pawła pomysły jak zagłodzony pies, do tej pory nie mogę wyjść z podziwu, że takie nam się urodziły piosenki. Ale jak mogło być inaczej skoro wszyscy we trójkę jesteśmy spod Panny.

Płyta duetu jest gotowa. Ukaże się wiosną tego roku.

- To dziesięć piosenek o tęsknocie za drugim człowiekiem, o tęsknocie za analogowym światem, o głodzie uczuć, o pustce mimo przepychu, o potrzebie miłości i przyjaźni - opowiada J. Prykowska. - Czyli po mojemu, dość refleksyjnie, ale z innym niż do tej pory brzmieniem. Ta płyta to dla mnie niedowierzanie w wyśpiewane melodie, to wejście w inny wymiar muzyczny, to zaspokojenie mojej wrażliwości muzycznej i chyba też trochę tej ogólnoludzkiej. Nazwę naszego duetu wymyślił Paweł (o jakże jestem mu za to wdzięczna, że zdjął ze mnie ten ciężar). Wyszło tak nieziemsko i lekko folklorystycznie jak w wierzeniach staropolskich i to nam przypadło do gustu.

Premiera "Jaśniejącej" odbędzie się na kanale wytwórni fonograficznej Kayax oraz w serwisach streamingowych.

(MON)