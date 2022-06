Doceniony za „Podróże pełne wspomnień”

Ogólnopolskim laureatem XIX edycji konkursu „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” został Adam Piestrzeniewicz reprezentujący Warsztat Terapii Zajęciowej w Łabuniu Wielkim w gm. Resko. Jego praca pt. „Podróże pełne wspomnień” zajęła II miejsce w kategorii tkanina i aplikacja. Laureat nagrodę odbierze 20 czerwca w Muzeum Narodowym w Warszawie.

W tej edycji konkursu tematem było „To co kocham”. Do etapu wojewódzkiego w Zachodniopomorskiem (któremu patronuje „Kurier Szczeciński”) wpłynęło ponad 80 prac autorstwa 95 artystów. Przedstawiały one m.in.: film, sport, podróże, krajobrazy, zwierzęta, rośliny, przyjaźń… Artyści wykorzystali: farby, zdjęcia, szkło, drzewo, papier, tkaninę i inne tworzywa. Jury musiało wybrać piętnaście prac, które reprezentowały nasz region w etapie ogólnopolskim. Były to prace z wszystkich kategorii – malarstwo i witraż, rysunek i grafika, tkanina i aplikacja, rzeźba kameralna i płaskorzeźba, fotografia. Okazało się, że wśród nich znalazła się ta, która zajęła drugie miejsce w kraju – to właśnie praca Adama Piestrzeniewicza. Gratulujemy!

Ogólnopolski konkurs „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” organizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych już od 19 lat. Dobrze znany jest także w naszym województwie. Mogą w nim brać udział uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, podopieczni środowiskowych domów pomocy społecznej oraz mieszkańcy domów pomocy społecznej.

(sag)