„Dialogi z kompozytorami” w Teatrze Kameralnym

Fot. Teatr Kameralny

Klarnet i fortepian zabrzmią w sobotę wieczorem w szczecińskim Teatrze Kameralnym. W koncercie zatytułowanym „Dialogi z kompozytorami” wystąpią Armand-Witold Fessard (klarnet, fortepian) i Isabella Voropciuc (fortepian). Widzowie zobaczą też inscenizację w wykonaniu muzyka oraz aktora i dyrektora Teatru Kameralnego Michała Janickiego.

W programie koncertu znalazły się utwory kompozytorów: J.S. Bacha, W.A. Mozarta, F. Chopina, M. Ravela, C. Debussiego, F. Poulenca i P. Glassa.



Armand-Witold Fessard ukończył Conservatoire w Issy Les Molineaux w klasie fortepianu prof. Jennifer Fichet oraz Coonservatoire w Wersalu. We wrześniu został przyjęty na pierwszej pozycji do Królewskiego Konserwatorium w Brukseli w klasie klarnetu prof. Ronalda Van Speandocka. Pomimo młodego wieku brał udział w wielu wydarzeniach artystycznych i koncertach w największych salach koncertowych Europy.

Spektakl z udziałem młodych, wybitnie uzdolnionych muzyków, mających na swoim koncie wiele nagród i miedzynarodowych projektów. Izabella Voropciuc - fortepian i Armand Witold - fortepian, klarnet. Inscenizacja Armand Witold i Michał Janicki. Zadanie zrealizowane ze środków stypendium w dziedzinie kultury Marszałka województwa Zachodniopomorskiego Opublikowany przez Teatr Kameralny Szczecin Środa, 11 grudnia 2024

Isabella Voropciuc ukończyła Liceum Artystyczne „Aurel Popp” w Satu Mare w Rumunii w klasie fortepianu. Brała udział w licznych konkursach krajowych i międzynarodowych, w których zdobyła liczne nagrody. W 2021 r. ukończyła Narodową Wyższą Szkołę Muzyczną „Sigismund Toduta” i rozpoczęła studia licencjackie w Narodowej Akademii muzycznej „Gheorghe Dima”.

Koncert „Dialogi z kompozytorami” w Teatrze Kameralnym w Szczecinie (Brama Portowa 5) rozpocznie się w sobotę (21 grudnia) o godz. 18.



(k)