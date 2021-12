Dębski, Vivaldi i The 5th Season. Mamy bilety do wygrania!

W ramach cyklu "Jazz pod Choinkę", który do wielu lat organizuje Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Jazzowe, w najbliższy wtorek (14 grudnia, o godz. 19) w szczecińskiej filharmonii wystąpi Krzesimir Dębski z zespołem The 5th Season. Artyści wykonają "Cztery pory roku" Antonio Vivaldiego w jazzowej aranżacji. Zapowiada się zatem znakomita uczta dla ducha!

Krzesimir Dębski znany jest ostatnio bardziej z twórczości filmowej, tymczasem jest on również jednym z najlepszych skrzypków jazzowych w Europie. Będzie się można o tym przekonać podczas koncertu w Szczecinie. Artysta podjął się trudnego zadania przełożenia powszechnie znanego działa Vivaldiego na język jazzowy. Ci, co już słyszeli wykonanie na koncertach, podkreślają, iż utwór zyskał nowe oblicze, skrzące się wieloma solówkami i niebanalnymi improwizacjami. Na charakter i ekspresję tego opracowania bez wątpienia wpływa skład zespołu, który je współtworzy: wirtuoz skrzypiec, kameralista Janusz Nykiel, trzech muzyków jazzowych: Łukasz Perek – fortepian, Jakub Olejnik – kontrabas, Zbigniew Lewandowski – perkusja oraz multiinstrumentalista i wszechstronny gitarzysta, Jacek Szreniawa. Tu warto podkreślić jeszcze, że z kolei Krzesimir Dębski w 1985 roku znalazł się wśród dziesięciu najwybitniejszych skrzypków jazzowych na świecie, wybranych przez prestiżowe amerykańskie pismo "Down Beat". Jako lider zespołu jazzowego String Connection koncertował w Europie, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

- Pracowałem niemal w każdej branży muzycznej. Rockowcy uważają mnie za muzyka rockowego, jazzmani za jazzmana, jeszcze inni za kompozytora muzyki filmowej. Tymczasem wiem, że mój świat to świat muzyki poważnej - opowiadał K. Dębski w jednym z wywiadów. - Na komponowanie muzyki poważnej, współczesnej, poświęcam około osiemdziesięciu procent czasu - a niekiedy nawet więcej. Niestety, świat muzyki współczesnej jest tak malutki, że czasami odnoszę wrażenie, że można się w nim udusić. No i ja w nim chyba nie jestem za bardzo akceptowany. (...) "O! - powiadają - wszędzie go pełno, to po co się jeszcze do nas pcha" Nie narzekam jednak, bo mam dużo wykonań.

Bilety na wtorkowy koncert dostępne są, w cenie 80 i 100 złotych, na: www.bilety.fm.

(MON)