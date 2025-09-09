Dawny Szczecin Andrzeja Forysia. Od dziś w ProMediach

Wernisaż wystawy prac Andrzeja Forysia odbędzie się we wtorek o godz. 18 w filii MBP nr 54 ProMedia przy al. Wojska Polskiego w Szczecinie. Wstęp jest wolny.



Andrzej Foryś (1936 r. Kraków - 2020 Szczecin) – artysta malarz, rzeźbiarz, projektant wnętrz i nauczyciel. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie. Następnie Wydział Architektury Wnętrz na krakowskiej ASP ze specjalizacją projektowanie wnętrz. Po studiach w latach 60. XX w. powrócił do Szczecina i rozpoczął prace w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego. Został wówczas członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich i Związku Polskich Artystów Plastyków. Wykonywał liczne projekty i realizacje w zakresie architektury wnętrz (Teatr Współczesny, Książnica Pomorska, Klub Kontrasty i Klub 13 Muz w Szczecinie) oraz wnętrza statków, także innych obiektów - kościół, teatr, kino, klub i lokal gastronomiczny, przystań promowa, kapitanat portu. Jednocześnie zajmował się projektowaniem wystaw, scenografii i kostiumów, witraży, reklam handlowych, znaków graficznych, plakatów, ilustracji i wydawnictw książkowych.

Andrzej Foryś za swoją działalność kulturalną, społeczną (ministerialne mianowanie na rzeczoznawcę dzieł sztuki, radny Miejskiej i Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie, prezes Klubu 13 Muz, Związku Polskich Artystów Plastyków) i edukacyjną (nauczyciel szkół szczecińskich – liceum plastycznego, szkoły muzycznej, szkoły policealnej), otrzymał odznaczenia m.in. Zasłużony Działacz Kultury, Gryf Pomorski, Złoty Krzyż Zasługi. W 2017 r. po raz pierwszy przyznano Nagrodę Artystyczną Miasta Szczecin za całokształt twórczości artystycznej, której laureatem został Andrzej Foryś.

Prace Andrzeja Forysia znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego, w Urzędzie Marszałkowskim, w Akademii Morskiej i zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. (K)