Dariusz Kacprzak odchodzi z Muzeum Narodowego. „To zła wiadomość”

Dariusza Kacprzaka wsparli ludzie kultury nie tylko ze Szczecina.

Zastępca dyrektora do spraw naukowych Muzeum Narodowego w Szczecinie Dariusz Kacprzak odchodzi z pracy. Co ciekawe, we wrześniu głośno było o liście podpisanym przez prawie 60 ludzi kultury, którzy rekomendowali go na funkcję p.o. dyrektora naczelnego MN.

"Podjąłem decyzję o pożegnaniu się z Muzeum Narodowym w Szczecinie. Pozostały formalności bez znaczenia, na podziękowania za lata współpracy przyjdzie pora później", napisał na Facebooku Dariusz Kacprzak.

Ten wpis wywołał lawinę komentarzy. Lech Karwowski, długoletni szef MN, którego kadencja skończyła się kilka dni temu, pod postem Dariusza Kacprzaka podzielił się taką refleksją: "Nikt nie wie tyle o sztuce i życiu artystycznym Szczecina XIX/XX co Darek. Jego pozostanie w mieście powinno być troską ludzi, którzy mają to coś do powiedzenia. Ale prawda jest taka, że właśnie przez tych, którzy ponoszą największą odpowiedzialność za przyszłość naszego regionu, Darek jest jeszcze mniej akceptowany (by nie powiedzieć gorzej) - niż ja".

Minister kultury w poprzednim rządzie PO-PSL i dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie Małgorzata Omilanowska napisała: "Darku, to zła wiadomość. MN w Szczecinie bez Ciebie to już nie to samo".

Socjolog z Uniwersytetu Szczeciński prof. Maciej Kowalewski ocenił: "Niestety, porażek samorządowej polityki kultury ciąg dalszy. Powodzenia na nowej drodze, tego pozostaje życzyć". Historyk z US prof. Eryk Krasucki napisał zaś tak: "Darku, bardzo niedobra wiadomość dla MN w Szczecinie. Zostawiasz ślad, bardzo wyraźny, mam nadzieję, że będziesz gdzieś w pobliżu".

Kilka tygodni temu do Urzędu Marszałkowskiego, który jest odpowiedzialny za MN, został wysłany list dotyczący MN. Podpisali się pod nim m.in. Małgorzata Gwiazdowska, przewodnicząca Komisji Konserwatorskiej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, prof. Klara Czyńska, dziekan elekt Wydziału Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, prezes Pomorskiego Towarzystwa Historycznego Marek Łuczak, naukowcy z Niemiec. Blisko 60 osób.

Zarekomendowali na p.o. dyrektora naczelnego MN Dariusza Kacprzaka. Określili go jako „człowieka uznanego w najwyższych kręgach europejskiej nauki, sztuki i muzealnictwa znawcę sztuki Pomorza oraz autorytet w dziedzinie malarstwa północnoeuropejskiego, zwłaszcza holenderskiego i flamandzkiego XVI i XVII wieku, oraz malarstwa niemieckiego XIX i początków XX w.”. I jeszcze: „Prowadzone dotychczas przez niego działania zostały wielokrotnie nagradzane i zauważane na arenie polskiej i międzynarodowej. Jest to osoba, której wieloletnie doświadczenie muzealne jest niezbędne, aby restrukturyzacja i rozbudowa Muzeum Narodowego przebiegła zgodnie z najwyższymi standardami, kompetencjami i w sposób nie rujnujący dotychczasowego dorobku naukowego jednostki”.

Urząd Marszałkowski miał jednak inny pomysł. P.o. dyrektora MN została Agnieszka Bortnowska. Agnieszka Bortnowska stanowisko zastępcy dyrektora ds. administracyjnych w Muzeum Narodowym w Szczecinie objęła 1 lutego 2020 r. Wcześniej pracowała na stanowisku kierownika technicznego w tej instytucji kultury.

Na stanowisko dyrektora MN zostanie ogłoszony konkurs. ©℗

(as)