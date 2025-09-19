Wino, kobiety i śpiew

Fot. materiały prasowe

200 lat temu urodził się Johann Strauss II – król walca, którego melodie do dziś wirują w salach koncertowych całego świata. Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza na urodzinową galę: 20, 21 i 27 września scena zamieni się w roztańczony Wiedeń pełen blasku, lekkości i muzycznej energii.

W 200. rocznicę urodzin Johanna Straussa II, niekwestionowanego króla walca i operetki, Opera na Zamku zaprasza na wielką galę urodzinową, która klimatem przypomni słynne noworoczne koncerty z Wiednia. Artyści zaprezentują najpopularniejsze kompozycje jubilata, wśród których znajdą się piękne walce, zabawne polki, skoczny „Czardasz” oraz arie ze znanych operetek jak m.in.: „Baron cygański”, „Wiedeńska krew”, „Zemsta nietoperza”. Ten jedyny w swoim rodzaju koncert przeniesie słuchaczy do ojczyzny walca, a energetyczne, znane każdemu przeboje w wykonaniu solistów, orkiestry i baletu Opery na Zamku porwą publiczność do wspólnej zabawy. To zaproszenie dla miłośników muzyki w klimatyczną podróż do przebogatego świata operetki i roztańczonego, urzekającego pięknem Wiednia.

Koncert w wykonaniu Solistów, Baletu i Orkiestry Opery na Zamku pod batutą Vladimira Kiradjieva. Prowadzenie Maciej Gogołkiewicz.

20 września (sobota) godz. 19; 21 września (niedziela) godz. 18; 27 września (sobota) godz. 19.

(K)