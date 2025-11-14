Piątek, 14 listopada 2025 r. 
REKLAMA 7 szczecin
REKLAMA

Co się wydarzyło pod wiszącą skałą

Data publikacji: 14 listopada 2025 r. 21:36
Ostatnia aktualizacja: 14 listopada 2025 r. 22:26
Co się wydarzyło pod wiszącą skałą
 

Dom Kultury „Krzemień” w Szczecinie w sobotę o g. 17.30 wyświetla film „Piknik pod wiszącą skałą”.

REKLAMA

To jeden z najbardziej zmysłowych i hipnotyzujących obrazów w historii kina, w reżyserii Petera Weira. Opowieść o niewyjaśnionym zniknięciu uczennic podczas wycieczki w australijskim buszu w 1900 roku. Film powraca na ekrany w mistrzowsko odrestaurowanej kopii 4K.

Jak napisała Agnieszka Majewska na portalu filmweb: „Peter Weir nie daje żadnych rozwiązań, a jedynie podpowiedzi, z których możemy korzystać. Interpretacja rzeczywistości należy wyłącznie do nas. To między innymi powoduje, że „Piknik…” ze swą aurą tajemniczości tak działa na wyobraźnię, zwłaszcza wizerunek niezwykłej, niemal hipnotyzującej skały, będącej symbolem nieskończoności i dominacji wszechobecnych sił natury nad egzystencją człowieka. Opowieść toczy się w zwolnionym tempie, które pozwala skupić się na każdym niemal ujęciu. Poetycka narracja, odgłosy groźnej, dzikiej przyrody, wspaniałe zdjęcia i muzyka, z pobrzmiewającą w tle fletnią Pana tworzą niepowtarzalny klimat filmu, powodujący że nawet przez chwilę nie wątpimy, że mamy możliwość obcowania z czymś niepowtarzalnym”.

Seans filmowy poprzedza prelekcja, przygotowana i wygłoszona przez Krzysztofa Spóra.

(as)

REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

7 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA