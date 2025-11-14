Co się wydarzyło pod wiszącą skałą

Dom Kultury „Krzemień” w Szczecinie w sobotę o g. 17.30 wyświetla film „Piknik pod wiszącą skałą”.

To jeden z najbardziej zmysłowych i hipnotyzujących obrazów w historii kina, w reżyserii Petera Weira. Opowieść o niewyjaśnionym zniknięciu uczennic podczas wycieczki w australijskim buszu w 1900 roku. Film powraca na ekrany w mistrzowsko odrestaurowanej kopii 4K.

Jak napisała Agnieszka Majewska na portalu filmweb: „Peter Weir nie daje żadnych rozwiązań, a jedynie podpowiedzi, z których możemy korzystać. Interpretacja rzeczywistości należy wyłącznie do nas. To między innymi powoduje, że „Piknik…” ze swą aurą tajemniczości tak działa na wyobraźnię, zwłaszcza wizerunek niezwykłej, niemal hipnotyzującej skały, będącej symbolem nieskończoności i dominacji wszechobecnych sił natury nad egzystencją człowieka. Opowieść toczy się w zwolnionym tempie, które pozwala skupić się na każdym niemal ujęciu. Poetycka narracja, odgłosy groźnej, dzikiej przyrody, wspaniałe zdjęcia i muzyka, z pobrzmiewającą w tle fletnią Pana tworzą niepowtarzalny klimat filmu, powodujący że nawet przez chwilę nie wątpimy, że mamy możliwość obcowania z czymś niepowtarzalnym”.

Seans filmowy poprzedza prelekcja, przygotowana i wygłoszona przez Krzysztofa Spóra.

(as)

