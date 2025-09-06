Sobota, 06 września 2025 r. 
Bubliczki zagrają na urodziny Domu Kultury „Krzemień”

Data publikacji: 06 września 2025 r. 10:41
Ostatnia aktualizacja: 06 września 2025 r. 10:41
Fot. Ryszard PAKIESER  

W sobotę Dom Kultury „Krzemień” świętuje pięciolecie. O g. 15 zaprasza na grę terenową dla każdej grupy wiekowej, animacje dla dzieci, jedzonko i inne atrakcje. Ważnym punktem uroczystości będzie uroczyste odsłonięcie sąsiedzkiej mozaiki, stworzonej przez wakacje wspólnie z mieszkańcami.

A o g. 19 rozpocznie się darmowy koncert zespołu Bubliczki. Grupa znana z łączenia bałkańskiej energii z cygańskim spontanem i żydowską aurą, zaśpiewa po kaszubsku i polsku. Zespół ma na koncie trzy albumy, a drugi z nich – „Trubalkan” – otrzymał nagrodę Folkowego Fonogramu Roku. 

