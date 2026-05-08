Dom Kultury Słowianin przy ul. Korzeniowskiego w Szczecinie zaprasza w sobotę 9 maja na kolejne wydarzenie z cyklu „Cała Rodzina do Słowiania” – bezpłatne warsztaty inspirowane nordyckimi wartościami – bliskością z naturą, współpracą i troską o wspólną przestrzeń. Początek godz. 12, wstęp wolny.
– Wspólnie zaprojektujemy i zbudujemy przestrzenną makietę miasta z materiałów z recyklingu. To nie tylko twórcza zabawa – to symboliczne budowanie więzi: między pokoleniami, sąsiadami i człowiekiem a naturą – zachęcają organizatorzy.
Warsztaty poprowadzi Edyta Przystupa, która należy do globalnej społeczności Urban Sketchers, podróżuje ze szkicownikiem w ręku, szkicując na żywo to, co widzi przed sobą. Na co dzień można ją spotkać w Teatrze Lalek Pleciuga w Dziale Edukacji, w którym zajmuje się edukacją teatralną. Od lat prowadzi warsztaty plastyczne dla dzieci, podczas których między innymi wtórnie wykorzystuje materiały, tworząc z nich małe arcydzieła.
Tego dnia po raz pierwszy w cyklu „Cała Rodzina do Słowianina” pojawi się również Małgorzata Narożna – Ciocia FiKa, która poczyta piękne historie tym, którzy poczują, że potrzebują odpocząć.
