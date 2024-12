„Bierze nóż, ten koleś bierze nóż”. Zagra Illusion

Fot. archiwum

W piątek o g. 19 w Domu Kultury Słowianin w Szczecinie zagra legendarny zespół Illusion. Fanom ciężkiego grania nie trzeba go przedstawiać. Kapela, której liderem jest Tomasz „Lipa” Lipnicki, powstała w 1992 roku a jej najsłynniejsze utwory to „Nóż” i „Cierń”. Fraza z tego pierwszej piosenki, „Bierze nóż, ten koleś bierze nóż, nocą szukać dnia” to jedno z najbardziej znanych zdań oddających klimat lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Ostatni album zespołu to „Anhedonia”. Illusion będą towarzyszyć zespoły Frontside i Hostia.

(as)