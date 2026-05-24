Benefis Jacka Fijałkowskiego. 55 lat twórczości szczecińskiego artysty [GALERIA]

Fot. Krzysztof ŻURAWSKI

W Sali im. Zbigniewa Herberta w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie odbył się w czwartkowe popołudnie benefis Jacka Fijałkowskiego. Okazją było 55 lat twórczej działalności.

REKLAMA

Spotkanie, jak na benefis przystało, miało charakter retrospektywny, a uświetnił je koncert „Herman String Trio” w składzie Irmina Bączkowska, Martyna Skuza i Dominika Makowska. Jubileusz pracy zawodowej Jacka Fijałkowskiego był okazją do wspomnień i podziękowań. Całość prowadziła red. Anna Kolmer.

Jacek Fijałkowski - fotograf, grafik, scenograf. Przez 47 lat był czynnym członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Współpracował z różnymi teatrami w Polsce. Sfotografował ponad 250 spektakli. Jako jeden z pierwszych w Polsce projektował plakaty teatralne łączące grafikę z fotografią. Robił scenografie teatralne oraz ilustrował książki takich autorów jak Andrzej Szczypiorski, Edmund Jan Osmańczyk czy Krystyna Kersten.Na spotkanie z benefisantem licznie przybyli przedstawiciele szczecińskich środowisk i instytucji kultury.

W roku 2021 ukazał się album pt. „Skrawki”, a zawierający przegląd najważniejszych prac artysty – on sam tak pisze o swoich początkach, które zaistniały w roku 1968: Nie zaczynałem przygody z fotografią od bakielitowego aparatu marki „Druh”. Mój pierwszy aparat to „Practica Nova” – lustrzanka z pryzmatem.©℗

Krzysztof ŻURAWSKI

REKLAMA