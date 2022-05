Fotograficzne skrawki. „Miałem wrażenie, że jestem członkiem zespołu”

Z Jackiem FIJAŁKOWSKIM, artystą fotografikiem, rozmawia Helena KWIATKOWSKA

- Jak to jest, kiedy robi się album o własnym dorobku twórczym?

- Nie miałem w planach wydania albumu z moimi pracami, ale otrzymałem taką propozycję z Urzędu Miasta (w ramach Mecenatu Kulturalnego Miasta Szczecin) i pomyślałem, że jest to dobra okazja do zaprezentowania swoich prac w formie książkowej. W końcu minęło 50 lat działalności twórczej.

- Co zawiera album SKRAWKI i dlaczego nosi taki tytuł?

- W albumie są cztery działy - fotografia teatralna, plakat, książka i tytułowe SKRAWKI. Ten czwarty dział jest dla mnie najważniejszy, bo to co prawda na końcu, ale istotny - skrótowy przegląd mojej drogi twórczej. Teatr i wszystkie działania, w których brałem udział - fotografowanie spektakli, scenografia, plakat czy ilustrowanie dźwiękiem swoich wystaw - to droga.

- Zacznijmy od początku. Jak rozpoczął się swoisty romans z teatrem?

- Dwudziestoletni romans rozpoczął się przypadkowo. W Teatrze Współczesnym w Szczecinie zastąpiłem kolegę, który wyjechał za granicę. Dobrze pamiętam, bo pierwszy mój

...