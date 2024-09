Bajki pana Brzechwy i Pchła Szachrajka

Fot. materiały organizatora

– W ponure jesienne dni chcemy przytulić przede wszystkim najmłodszych. Dlaczego? Przecież to oczywiste! Wyobraźcie sobie - dwa miesiące urlopu, laby, nieróbstwa i słodkiego lenistwa i co w zamian? Szara rzeczywistość, szkoła, przedszkole, obowiązki, wczesne wstawanie i ta ponura myśl jednocząca wszystkie młodociane dusze: "byle do czerwca..." – zachęca Teatr Rozmaitości GWITAJCIE. – Żeby osłodzić ból wrześniowej resocjalizacji, przygotowaliśmy kilka niezawodnych lekarstw wspierających młode organizmy w adaptacji do niełatwych wcale poza wakacyjnych warunków.

Jakie to lekarstwa? Między innymi teatr zaprasza w niedzielę, 22 września, o godzinie 12 na własną interpretację ponadczasowego klasyka, czyli "Pchłę Szachrajkę". Tym, którzy nie czytali lub nie pamiętają tekstu wierszowanej bajki, niech wystarczy, że Pchła Szachrajka to wyjątkowo zmyślna i złośliwa „osóbka”, której odwiedziny stawiają ludzi i zwierzęta w kłopotliwych sytuacjach. Tego samego dnia, o godzinie 16 – równie ponadczasowy i uniwersalny spektakl - czyli "Bajki Pana Brzechwy". Spektakl ten z pewnością nie tylko dostarczy niezapomnianych wrażeń najmłodszej widowni, ale także pozwoli dorosłym chociaż na chwilę powrócić we wspomnieniach do czasów beztroskiego dzieciństwa.