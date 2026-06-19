Bajecznie i miastotwórczo

Baltic Neopolis Orchestra Fot. BNO

W pierwszy dzień lata będzie optymistycznie, prawie wakacyjnie i - przede wszystkim: muzycznie. Przed nami dwa wydarzenia, które otworzą tegoroczną edycję festiwalu pełnego muzyki, energii i spotkań.

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W sobotę o godz. 18:00, na poziomie -1 CH Kaskada w Szczecinie odbędzie się koncert z udziałem znakomitego Baltic Neopolis Orchestry - „Bajeczne Powitanie Lata”.

- Tego dnia świat muzyki spotka się ze światem wyobraźni, dlatego zachęcamy zarówno dzieci, jak i dorosłych do przyjścia w bajkowych przebraniach. Niech przybędą księżniczki, piraci, superbohaterowie, wróżki i wszystkie ulubione postacie z dziecięcych marzeń - zachęcają wykonawcy koncertu.

W niedzielę natomiast w Bałtyckim Porcie Kultury o godz. 17:00 odbędzie się koncert - „Miastotwórcy – USŁYSZ NAS!” również w wykonaniu Baltic Neopolis Orchestra.

Będzie to wydarzenie, które - jak zapewniają organizatorzy - "można będzie przeżyć na własnych zasadach". Uczestnicy otrzymają dostęp do transmisji na żywo i będą mogli słuchać koncertu w swoich słuchawkach spacerując po bulwarach nad Odrą, odpoczywając na leżaku czy podziwiając letni Szczecin lub bardziej tradycyjnie, siedząc na widowni.

To doskonała okazja, by przekonać się, że muzyka klasyczna może towarzyszyć nam wszędzie – swobodnie, blisko i w wyjątkowej atmosferze miasta.

(CK)

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