Dziś koncert Olka Różanka i Borysa Sawaszkiewicza z Baltic Neopolis Orchestra

13 listopada 2025 o godz. 19:30 w Bałtyckim Porcie Kultury na Łasztowni odbędzie się koncert „Prawdy jak z nut”, podczas którego twórczość Olka Różanka (wokal) zabrzmi w świeżych, orkiestrowych interpretacjach autorstwa Borysa Sawaszkiewicza (piano). Baltic Neopolis Orchestrę poprowadzi Emanuel Salvador.

Artyści kontynuują w ten sposób współpracę rozpoczętą w 2023 roku przy tytułowym utworze napisanym specjalnie dla Baltic Neopolis Orchestra.

Tego wieczoru usłyszeć będzie można zarówno znane kompozycje z albumu Różanka „Płyta krótkogrająca”, jak i zupełnie nowe piosenki, które w wersji na orkiestrę smyczkową ujawnią swoje premierowe brzmienie.

Wstęp na wydarzenie jest wolny. Dla wygody uczestników przygotowano bezpłatny transport autobusami Followme! Odjazdy zaplanowano z okolic budynku La Stadii (ul. Zbożowa 4) o 19:00 i 19:15. Po zakończeniu koncertu autobusy odwiozą publiczność w to samo miejsce.

Koncert odbywa się w ramach projektu „Bałtycki Port Kultury – zaczynamy rejs!”, finansowanego ze środków miasta Szczecin.

