Baeva gra Szymanowskiego na inaugurację sezonu w filharmonii. Można wygrać zaproszenia

Orkiestra symfoniczna filharmonii w Szczecinie, Alena Baeva – skrzypce i Rune Bergmann – dyrygent to artyści, którzy wystąpią podczas piątkowej (16 września, godz. 19) inauguracji sezonu w „lodowym pałacu”. To będzie wyjątkowy koncert, który wypełnią w całości dzieła jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów, Karola Szymanowskiego.

Alena Baeva to zdobywczyni I nagrody na XII Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego w 2001 roku oraz zwyciężczyni Konkursu im. Niccolò Paganiniego w Moskwie (2004). Artystka regularnie współpracuje z takimi dyrygentami jak Kurt Masur czy Sir Neville Marriner oraz koncertuje m.in. w Carnegie Hall (Nowy Jork), Palais des Beaux-Arts (Bruksela), Sala Wielka Konserwatorium Moskiewskiego czy Théâtre des Champs-Elysées (Paryż). Jest bezsprzecznie jedną z najbardziej rozchwytywanych skrzypaczek na świecie.

„Wieczór rozpoczniemy Uwerturą koncertową E-dur op. 12 – pełnym ekspresji, młodzieńczym utworem Szymanowskiego. Będzie to preludium do Koncertu skrzypcowego nr 1 op. 35, dzieła znacznie bardziej dojrzałego. Koncert skrzypcowy nr 1 to utwór niezwykle nowatorski, w którym Szymanowski zerwał z romantycznym dziedzictwem, zastępując „dramatyzm”, niezwykłym natężeniem emocji typowym dla ekspresjonizmu. Wieczór zakończymy Symfonią nr 2 B-dur op. 19 2a, powszechnie uważaną za najwybitniejsze dzieło orkiestrowe młodego Szymanowskiego, a także jedno z największych osiągnięć polskiej symfoniki. Mimo że kompozytor był bardzo dumny z tej symfonii, w ciągu życia wielokrotnie do niej wracał. Poprawiał instrumentację I części, część II zaś, zgodnie z życzeniem samego Szymanowskiego, w latach 1934-36 przeinstrumentował Grzegorz Fitelberg” – zdradzają organizatorzy koncertu.

