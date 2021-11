Autor kanału "Oddasz fartucha" przyjedzie do Szczecina. Są wejściówki na spotkanie

"Oddasz fartucha" to jeden z najbardziej popularnych polskich kanałów kulinarnych w serwisie YouTube. Ma już niemal milion subskrybentów! Jego autor, znany też z IV edycji programu telewizyjnego "MasterChef" (gdzie dotarł do finałowej piątki), czyli Tomasz Strzelczyk, w czwartek (2 grudnia) przyjedzie do Szczecina. W tutejszym Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia zaplanowane jest spotkanie autorskie, o godz. 18, podczas którego będzie m.in. mowa o książce przez niego wydanej zaledwie kilka dni temu: "Oddasz fartucha, czyli facet w kuchni". Uwaga! Na spotkanie obowiązują bezpłatne wejściówki, które można pobrać od piątku (26 listopada) od godz. 18 na: https://app.evenea.pl/event/tomekstrzelczykszczecin/

- Zapraszam was do mojej kuchni, pachnącej ziołami i świeżo zmielonym czarnym pieprzem. Znajdziecie tu mnóstwo prostych inspiracji, aby przygotować smaczne potrawy, które wywołają uśmiech na twarzach waszych bliskich. Bo tak naprawdę czego chcieć więcej? Wiem, że nie chcecie tracić czasu na stanie godzinami przy garnkach czy długie szukanie składników na wypełnionych po brzegi sklepowych półkach - tak o swojej książce i autorskich przepisach opowiada Tomek Strzelczyk. - Dlatego dzielę się z wami swoimi pomysłami na pyszne i łatwe w przygotowaniu dania, które nawet laikom nie sprawią trudności. Co jeszcze tu znajdziecie? Oczywiście zdjęcia każdej przygotowanej przeze mnie potrawy, żebyście mogli sobie wyobrazić jej zapach i smak.

Podczas spotkania będzie mowa m.in. o smakach dzieciństwa gościa i o jego inspiracjach podczas gotowania, o tym, dlaczego powinniśmy kultywować prawdziwą tradycyjną kuchnię, co gotuje się w Danii oraz jakie kolejne książki planuje napisać Tomasz Strzelczyk. Spotkanie poprowadzi Monika Gapińska.

(MON)