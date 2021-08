Album „Magia Żagli”. Podążaj, książko, do czytelników…

Podczas finału „Żagli 2021”, w przepięknej scenerii Wałów Chrobrego, odbyło się „wodowanie” albumu „Magia Żagli” autorstwa Marka Czasnojcia. W ponadstustronnicowym albumie zgromadzono zdjęcia najpiękniejszych żaglowców, wykonane przez fotografika podczas regat na przestrzeni 44 lat.

Zdjęcia autorstwa Marka Czasnojcia są prezentowane m.in. na stałej ekspozycji szwedzkiego muzeum fotografii w Sztokholmie, w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku czy w Centrum Dialogu „Przełomy” w Szczecinie.

"Magia Żagli" Marka Czasnojcia

Marek Czasnojć został wyróżniony m.in. tytułem Ambasadora Szczecina w 2016 roku, otrzymał również nagrodę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pro Arte. Wydał 55 albumów, do których w sierpniową niedzielę dołączyła „Magia Żagli”.

Uroczystość, na „Darze Młodzieży”, poprowadziła Beata Mikołajewska-Wieczorek. Gości powitał kapitan „Daru Młodzieży” Artur Król.

– Ten album, moim zdaniem, jest absolutnie niezwykły. Jest to bardzo osobista relacja Marka Czasnojcia ze światem żagli, którą mogliśmy obserwować przez ostatnie dziesięciolecia. Świat żaglowców przechodzi do historii, to jest fragment dziedzictwa kulturowego świata, który nie przetrwa bez naszej świadomej pracy – powiedział zastępca prezydenta Szczecina Krzysztof Soska.

Dodał również, że organizacja i uczestnictwo w tego typu imprezach daje obopólne korzyści, zarówno osobom przypływającym do Szczecina, jak i mieszkańcom – pasjonatom żaglowców. Niegdyś Tall Ships Races, a w tym roku Żagle umożliwiają bowiem kontakt i dzielenie się pasją do jednostek pływających przez m.in. spotkanie na pokładach.

– Ten album to swoisty przegląd światowego żeglarstwa, najpiękniejszych żaglowców świata ze Szczecinem w tle – dodał Soska.

Pokazuje piękno żaglowców

Podczas „wodowania” głos zabrał również dr inż. Zbigniew Zalewski. Zalewski zwrócił się do Marka Czasnojcia: – Jest pan ikoną, m.in. tego, co pan opisuje, tworzy i jak pokazuje pan piękno żaglowców. Cieszę się, że pani Krystyna Pohl została matką chrzestną albumu. Tak wiele książek napisała o żaglach, o stoczni, o wszystkich sprawach morskich tego regionu. Niech pani nie przestaje pisać! – podkreślił Zbigniew Zalewski.

Następnie Krystyna Pohl, dzierżąc w ręku czerwoną różę, rozpoczęła chrzest publikacji.

– Zgodnie z morskim obyczajem, ja, matka chrzestna, chrzczę dziś i woduję album przedstawiający niezwykłej urody żaglowce. Fotografie wykonał po mistrzowsku Marek Czasnojć, a album wydało szczecińskie wydawnictwo ZAPOL. A zatem przez lądy, morza, oceany, podążaj, książko, do czytelników. Nadaję ci imię „Magia Żagli” – wypowiedziała uroczyście Krystyna Pohl.

W przygotowanej do ceremonii szklanej butelce znajdował się akt chrztu oraz ksero okładki i dane kontaktowe dla znalazcy. – A więc wodujemy! – zakończyła pani Krystyna i wrzuciła butelkę w odmęty Odry.

Matka chrzestna opowiedziała również historię o butelce z „książką” odnalezionej po ośmiu latach. W tym samym czasie butelka „Magii Żagli” stała się chyba najszybciej odnalezioną w historii, gdyż po niespełna minucie od wrzucenia do wody została wyłowiona przez załogę motorówki. Szczęśliwi znalazcy postanowili jednak wrzucić butelkę z powrotem do Odry.

Natalia ZABOROWSKA