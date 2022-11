Aktorskie Eldorado "Wielkiego Szu"

Wybitny aktor Jan Nowicki był gościem środowego (16 listopada) spotkania w filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty w Szczecinie.

W wypełnionej gośćmi po brzegi sali można było posłuchać opowieści o przyjaźni aktora z Piotrem Skrzyneckim, która skłoniła go później do pisania książek i tekstów piosenek. Nie zabrakło oczywiście dyskusji na temat sztuki aktorskiej i współczesnej kinematografii. Jan Nowicki, znany między innymi z roli w filmie "Wielki Szu", jak zawsze wspominał o swoim rodzinnym Kowalu czy filmach, które kręcił na Węgrzech z Mártą Mészáros. Artysta ma w swoim dorobku ponad 200 filmów i kilka książek (m. in.: "Między niebem a ziemią", "Dwaj panowie", "Moje psie myśli"). Nie omieszkał też zaznaczyć, jak bardzo lubi Szczecin. Rozmowę zatytułowaną "Podróż przez aktorskie Eldorado" poprowadził Marcin Michrowski.©℗

(aj)