Aktorka z problemami

Fot. Dariusz GORAJSKI

„Hipnoza” – to propozycja Teatru Kameralnego w Szczecinie na piątek i sobotę (o g. 19).

Rozgrywająca się w latach 40. historia w gabinecie psychologa – terapeuty. Do gabinetu psychologa-terapeuty przychodzi aktorka z problemami psychosomatycznymi, w tym – utratą głosu, co dla aktorki jest największym nieszczęściem, jakie może spotkać człowieka wykonującego ten zawód. Załamanie kariery, głęboka frustracja, histeria, którym stawia czoła wytrawny, uznany specjalista. Dotrzeć do wnętrza człowieka, do jego psychiki, duchowości nie jest rzeczą prostą, tym bardziej że mamy do czynienia z aktorką…

Reżyseria: Michał Janicki. Występują: Ewelina Bemnarek i Michał Janicki.

(as)

