Agent 007 i jego piękne kobiety. Możemy obejrzeć Bonda na leżakach

W piątek o g. 20 Fabryka Wody w Szczecinie zaprasza na kolejny seans z cyklu „Filmy na leżakach”. Tym razem możemy obejrzeć film „Spectre” o przygodach Jamesa Bonda.

Agent 007 musi zmierzyć się z globalną organizacją terrorystyczną Spectre i jej enigmatycznym przywódcą Ernstem Stavro Blofeldem, który planuje uruchomić krajową sieć nadzoru, w celu opanowania działalności przestępczej na całym świecie. Zarówno organizacja, jak i jej przywódca ostatni raz pojawili się w serii w filmie „Diamenty są wieczne” w 1971.

Zdjęcia do filmu miały miejsce w Austrii, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Maroku i Meksyku. Szacuje się, że budżet filmu wyniósł 250-275 milionów dolarów, co czyni go najdroższym filmem o Bondzie i jednym z najdroższych filmów w historii.

Najsłynniejszemu angielskiemu agentowi, którego zagrał David Craig, tradycyjnie towarzyszą piękne kobiety. Tym razem w „dziewczyny Bonda” wcieliły się w nie Léa Seydoux i Monica Bellucci.

(as)