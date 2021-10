A może do kina? Ciekawe propozycje filmowe na weekend

Szczecińscy kinomani mają do wyboru wiele ciekawych, również nowych filmów, które w weekend będą pokazywane na wielkim ekranie. Na jakie zatem produkcje warto się wybrać?

Poufne lekcje perskiego

"Poufne lekcje perskiego", w reżyserii Vadima Perelmana, to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, niewiarygodna historia młodego, belgijskiego Żyda, który sprytem kupił sobie życie. Film od piątku (29 października) będzie można obejrzeć w kinie "Pionier 1907".

Oto Gilles poznaje w obozie niemieckiego oficera marzącego o otwarciu po wojnie restauracji w Teheranie. Ponieważ podał się za Persa, musi zacząć uczyć Niemca perskiego – języka, którego nie zna. Wymyśla go więc na poczekaniu – słowo po słowie, zdanie po zdaniu. Lekcje perskiego zaczynają wzbudzać podejrzenia i zazdrość więźniów i innych oficerów. Jeden fałszywy ruch może wiele kosztować…

Jak piszą krytycy, z jednej strony film to przejmująca, pełna szacunku wobec cierpienia ofiar opowieść o człowieku zredukowanym do woli biologicznego przetrwania, pozbawionym własnego języka i przeszłości, ale będącym strażnikiem pamięci o tych, których zamordowano. Z kolei z drugiej – komiczne niemal spiętrzenie nieprawdopodobnych zbiegów okoliczności i surrealistyczny punkt wyjścia czynią z "Poufnych lekcji perskiego" udaną próbę znalezienia nowego języka, w którym ironia i absurd jako jedyne są w stanie opisać zło Holocaustu.

Ostatniej nocy w Soho

Film pt. "Ostatniej nocy w Soho" zabierze widzów w podróż do Londynu lat sześćdziesiątych. Obraz od piątku (29 października) będzie można obejrzeć w Multikinie i Heliosie.

Film opowiada o Eloise, która przyjeżdża to Londynu i marzy o karierze projektantki mody. Nie wszystko idzie jednak zgodnie z planem. Poza tym, w tajemniczych okolicznościach spotyka olśniewającą piosenkarkę, Sandy. W rolach głównych widzowie na ekranie zobaczą Thomasin McKenzie, która została doceniona za rolę w "Jojo Rabbit", Anyę Taylor - Joy, znaną głównie z serialu "Gambit Królowej" oraz Matta Smitha, który grał m.in. księcia Filipa w produkcji Netflixa pt. "Korona". Reżyserem filmu jest Edgar Wright, twórca m.in. opowieści pt. "Baby Driver".

Film "Ostatniej nocy w Soho" zadebiutował podczas 78. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji, gdzie nagrodzony został pięciominutowymi owacjami na stojąco.

Moje wspaniałe życie

"Ciepły, a zarazem dowcipny i brawurowy film Łukasza Grzegorzka jest historią kobiety, która nie chce być już grzeczną dziewczynką. Czy jednak wystarczy jej odwagi, by się zbuntować, zatrząść posadami małżeństwa, stracić reputację i sięgnąć po to, na czym naprawdę jej zależy? W nakreślonej z empatią i fenomenalnie zagranej przez Agatę Buzek postaci przejrzy się mnóstwo kobiet, które złożyły kawałek siebie na ołtarzu cudzych oczekiwań. Bohaterka „Mojego wspaniałego życia” nie czuje się jednak ofiarą: ryzykuje, popełnia błędy i tańczy do upadłego" - oto, jak dystrybutor opisuje film pt. "Moje wspaniałe życie", który od piątku (29 października) będzie grany w "Pionierze 1907" oraz Multikinie.

Film jest historią Joanny. Ta troskliwa córka, wyluzowana matka, lubiana nauczycielka i żona w każdej z tych ról wypada doskonale. Tyle że w żadnej z nich od dawna nie czuje się sobą. Dlatego prowadzi podwójne życie i ma tajemnicę, którą nie dzieli się z nikim.

W filmie zagrali m.in. Agata Buzek, Jacek Braciak i Adam Woronowicz. Do współpracy przy projekcie zaproszone zostały też wyjątkowe muzyczne osobowości: na ekranie zobaczymy legendarnego czeskiego barda, Jaromira Nohavicę, muzykę do filmu skomponował Piotr Emade Waglewski, a promującą film piosenkę „Pięć minut łez” wykonuje Ralph Kaminski.

Judy i francuskie gwiazdy

W szczecińskim Domu Kultury „Krzemień” (w dzielnicy Podjuchy przy ul. Krzemiennej 10), w sobotę (30 października) warto się wybrać do tutejszego kina. Zaplanowane są dwa seanse w sobotę: o godz. 16 zostanie pokazany film pt. „Judy” (seans bezpłatny, obowiązują darmowe wejściówki, dostępne na: bilety.fm), z kolei o godz. 19 będzie można obejrzeć produkcję „Poznajmy się jeszcze raz” (cena biletu – 10 zł, bilety dostępne na: bilety.fm).

"Judy" to porywająca opowieść o jednej z największych gwiazd kina i piosenki, której niezapomniany przebój "Over the Rainbow" przyniósł nieśmiertelność. W roli głównej - fenomenalna Renée Zellweger. Oto Judy Garland, cudowne dziecko sceny i wielkiego ekranu, dziewczyna, która podbiła serca światowej publiczności dzięki niewinnej urodzie, niezwykłemu głosowi i szczególnej charyzmie. Wraz z wielkim sukcesem przyszła samotność, nieszczęśliwe miłości, cztery burzliwe małżeństwa, a z czasem coraz mniejsze zainteresowanie publiczności, gorsze kontrakty, chałtury. W tym właśnie momencie życia poznajemy Judy Garland w filmie Ruperta Goolda. Zmęczona życiem artystka, której największym pragnieniem jest zapewnienie spokojnego bytu swoim ukochanym dzieciom. Żyjąca marzeniami kobieta, która pogodziła się prawie z faktem, że najlepsze już za nią. I wtedy pojawia się niezwykła propozycja. Okazuje się, że w Londynie Judy Garland wciąż jest wielką gwiazdą, a publiczność pragnie oglądać ją na najlepszych scenach.

Poznajmy się jeszcze raz

Co byś zrobił, aby raz jeszcze poczuć pierwszą miłość? Ile byś dał, by na nowo przeżyć najpiękniejszy dzień swojego życia? Powrót do cudownych chwil może mieć wysoką cenę. Bohater filmu pt. "Poznajmy się jeszcze raz" gotów jest ją zapłacić – nawet jeśli będzie musiał pozbyć się wszystkich oszczędności, a potem ukryć ten fakt przed żoną. Przewrotna francuska komedia spodoba się wszystkim, którzy pokochali romantyczny klimat "O północy w Paryżu" i urzekającą niewinność "Amelii".

Zagubiony w świecie nowych technologii, wzdychający do telefonów stacjonarnych, papierowych książek i wąsów rysownik komiksów Victor (w tej roli gwiazda francuskiego kina, Daniel Auteuil), nieoczekiwanie dostaje propozycję nietypowej podróży w czasie. Mężczyzna przyjmuje ją tym chętniej, że jego małżeństwo się sypie, a żona Marianne (w tej roli Fanny Ardant) w niczym nie przypomina cudownej dziewczyny, w której kiedyś się zadurzył. Wybiera więc lata 70., by znów móc wejść do baru „Belle Epoque”, bezkarnie zapalić papierosa przy stoliku i z drżącym (po raz pierwszy od tak dawna!) sercem czekać, aż w drzwiach pojawi się rudowłosa, seksowna, niezależna Marianne. Odtworzona na jego życzenie epoka wydaje się Victorowi o wiele prawdziwsza niż współczesność, w której wszystko – od międzyludzkich relacji przez pracę, po sztukę – staje się wirtualne.

