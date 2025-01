75-lecie Pałacu Młodzieży w Szczecinie. Początek wielkiego świętowania [GALERIA]

Wtorkowe widowisko było zapowiedzią musicalu, który zostanie wystawiony 14 czerwca w Teatrze Letnim. Fot. Dariusz GORAJSKI

W Pałacu Młodzieży – Pomorskim Centrum Edukacji w Szczecinie odbyła się uroczysta inauguracja obchodów jego 75-lecia. Wydarzenie przyciągnęło wielu gości, w tym rodziców, uczniów, nauczycieli oraz władze miasta. Uroczystość była pierwszym akcentem obchodów jubileuszu placówki, która od dekad wspiera rozwój talentów i pasji młodych ludzi. Obchody potrwają cały rok.

– Pałac Młodzieży to miejsce wyjątkowe, które na stałe wpisało się w historię naszego miasta – mówił podczas inauguracji Maciej Biskupski, wiceprezydent Szczecina. – To tutaj rodzą się talenty, spełniają marzenia i budowane są wspomnienia na całe życie. Życzę kolejnych dekad pełnych sukcesów, a wszystkim uczestnikom, nauczycielom i pracownikom serdecznie dziękuję za zaangażowanie i pasję.

Dyrektorka Pałacu Młodzieży, Marta Dziomdziora, nie kryła wzruszenia dziękując gościom i współpracownikom za ich wkład w rozwój placówki:

– Dziękujemy, że jesteście z nami w tym wyjątkowym dniu. To dzięki pracy wielu pokoleń pedagogów i zaangażowaniu młodzieży Pałac Młodzieży jest dziś tak niezwykłym miejscem. Zapraszam serdecznie na kolejne wydarzenia związane z naszym jubileuszem.

Monika Wilczyńska z Pałacu Młodzieży przedstawiła szczegóły programu:

– Dzisiejsze widowisko to zapowiedź musicalu, który zostanie wystawiony 14 czerwca w Teatrze Letnim – zapowiadała podczas wtorkowej uroczystości. – Dziś widzowie mieli okazję zobaczyć dwa pierwsze akty spektaklu, w których wystąpili uczestnicy naszych pracowni teatralnych, tanecznych, plastycznych, muzycznych i szachowych. To tylko przedsmak tego, co czeka nas w czerwcu!

Zaprezentowane fragmenty musicalu spotkały się z ciepłym przyjęciem publiczności. Na scenie wystąpiło kilkudziesięciu młodych artystów, którzy na co dzień uczęszczają na zajęcia w Pałacu Młodzieży.

Pałac Młodzieży działa od 1950 roku, początkowo pod nazwą Pałac Dziecka. Z biegiem lat instytucja rozwinęła swoją ofertę edukacyjną i zmieniała siedziby, by ostatecznie w 2008 roku przenieść się do zabytkowego budynku przy al. Piastów 7. Dziś placówka oferuje zajęcia w 37 pracowniach, z których korzysta ponad 1,5 tysiąca młodych ludzi.

W 2010 roku Pałac Młodzieży został wyróżniony tytułem „Miejsca Odkrywania Talentów”, nadanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Od lat placówka organizuje również wydarzenia edukacyjne i kulturalne, w tym koncerty, wernisaże, konkursy oraz turystyczne Leśne Soboty.

Tegoroczny jubileusz obfituje w wyjątkowe atrakcje. Zaplanowano m.in. koncerty, wystawy i warsztaty dla dzieci oraz młodzieży. Głównym punktem obchodów będzie wspomniany musical, który w pełnej formie zostanie zaprezentowany właśnie w czerwcu w Teatrze Letnim.

Marta Dziomdziora podkreśla, że jubileusz to okazja nie tylko do świętowania, ale także do podsumowania dotychczasowych osiągnięć:

– Pałac Młodzieży to miejsce, które z dumą pielęgnuje swoją historię, ale przede wszystkim patrzy w przyszłość. Cieszymy się, że możemy być częścią życia młodych ludzi i wspierać ich w odkrywaniu swoich talentów.

Pałac Młodzieży zapowiada kontynuację swoich działań edukacyjnych oraz rozwój oferty zajęć dla dzieci i młodzieży. Organizatorzy jubileuszu zapraszają mieszkańców Szczecina do udziału w wydarzeniach towarzyszących obchodom 75-lecia.

Jubileusz to nie tylko święto Pałacu Młodzieży, ale również okazja do podkreślenia jego roli w życiu miasta.

– Mamy nadzieję, że kolejne pokolenia będą z taką samą pasją odkrywać swoje talenty w naszej placówce – podsumowała dyrektor Dziomdziora. ©℗

(dg)