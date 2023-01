532. rocznica książęcego ożenku. Zamek świętuje

Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie świętuje ważną rocznicę. 2 lutego 1491 roku odbył się ślub księcia Bogusława X z rodu Gryfitów z Anną Jagiellonką, córką polskiego króla Kazimierza IV Jagiellończyka. W rocznicę książęcego ożenku Zamek zaprasza na dwa pokazy filmowe i oprowadzanie z przewodnikiem.

Świętowanie rozpocznie się w czwartek o godz. 16 od pokazu filmu pt. „Zamek Szczeciński”. Obraz powstał na bazie materiału autorstwa Witolda Chromińskiego, utrwalonego na trzech dokumentalnych taśmach, nakręconych w latach 1958-1961. Taśmy odnaleziono w archiwum zamkowego kina w 2006 roku i poddano cyfrowej rekonstrukcji. Film pokazuje Zamek, jego otoczenie i zrujnowane lub prawie opustoszałe śródmieście Szczecina. Pokaz jest bezpłatny, wejściówki do odebrania w kasie Zamku.

Kolejny punkt programu to oprowadzanie z przewodnikiem Tomaszem Wieczorkiem po zamkowych dziedzińcach. Zbiórka uczestników odbędzie się przy Wieży Zegarowej o godz. 17. Koniec zwiedzania nastąpi przy pomniku pary książęcej - Bogusława X i Anny Jagiellonki. Udział jest bezpłatny.

Na zakończenie, o godz. 19, Zamek zaprasza najmłodszych (i nie tylko) na projekcję wyjątkowego filmu „Wielka podróż Bogusława X”. Jest to pierwszy film animowany, odwołujący się do tematyki książąt Pomorskich. Obrazuje wyprawę pomorskiego księcia Bogusława X wraz z towarzyszami do Ziemi Świętej u schyłku średniowiecza. Film w humorystyczny i edukacyjny sposób opowiada historię niezwykle barwnej oraz wyjątkowej na owe czasy podróży księcia Gryfity. Oparty jest na autorskim scenariuszu Katarzyny Zimnoch i Pawła Kleszczewskiego. Głosów postaciom użyczyli Maciej Sikorski, Michał Przybyszewski i Paulina Majtas. Bilety: 18 zł (ulgowe 16 zł) na https://bilety.zamek.szczecin.pl/ oraz w Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej (wejście I z Dziedzińca Menniczego). (K)