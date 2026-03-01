50 lat Teatru Współczesnego w Szczecinie. Rozpoczęły się obchody jubileuszu

Wyróżnionym aktorom wręczono medale Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Fot. Elżbieta Kubera

W ten weekend Teatr Współczesny w Szczecinie rozpoczął świętowanie jubileuszu 50-lecia działalności. W sobotę na dużej scenie odbyła się premiera spektaklu „Sztuka protestu”, a po niej wręczono medale Gloria Artis dla zasłużonych aktorów.

Teatr Współczesny to jedna z najbardziej znanych i cenionych scen dramatycznych w Polsce. Powstał w 1976 roku wydzielony z Państwowych Teatrów Dramatycznych w Szczecinie. Od tego czasu działa w budynku Muzeum Narodowym przy Wałach Chrobrego.

Podczas sobotniej uroczystości prezydent Szczecina Piotr Krzystek gratulował wszystkim, którzy przez minione lata tworzyli ten teatr i dodał, że kolejny okrągły jubileusz odbędzie się już w nowej siedzibie. Jest ona planowana na Łasztowni i jeszcze w tym miesiącu wybrany ma zostać projekt architektoniczny budynku.

Dyrektor Teatru Współczesnego Mirosław Gawęda powiedział podczas uroczystości, że sztuka jest ważna, ponieważ dzięki niej możemy się zatrzymać i dostrzec to, czego na co dzień nie widzimy. Wymienił także wszystkich dotychczasowych dyrektorów, w tym wieloletnią dyrektor artystyczną Annę Augustynowicz, która zrewolucjonizowała tę szczecińską scenę, a jej następcy kontynuują ten nowatorski rys. Obecnie dyrektorem artystycznym teatru jest Michał Buszewicz, autor i reżyser jubileuszowego spektaklu „Sztuka protestu”. Pretekstem do tej opowieści stał się ważny temat kryzysu klimatycznego. Spektakl mówi o nas, mających realny wpływ na negatywne zmiany degradujące Ziemię: o naszej kondycji psychicznej, krótkowzroczności, uciekaniu od problemu w materialną gonitwę doraźnych potrzeb i piętnowaniu przez większość tej mniejszości, która działa w interesie wszystkich.

Po spektaklu wicewojewoda Dawid Krystek wręczył aktorom, przyznane przez ministra kultury, medale Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Złote odznaczenie odebrała Anna Januszewska, brązowe: Ewa Sobiech, Maria Dąbrowska i Jacek Piątkowski. Podczas uroczystości pokazano też film w reżyserii Cezarego Orłowskiego, będący okazją do wspomnień spektakli i artystów Teatru Współczesnego.

(el)

