25-lecie gryfińskiego Chóru Res Musica [GALERIA]

W piątek (21 listopada) w wypełnionej po brzegi sali widowiskowej Gryfińskiego Domu Kultury odbył się wyjątkowy koncert – Chór Res Musica świętował 25-lecie swojej działalności (powstał jako Chór Nauczycielski, a w 2004 r. założył stowarzyszenie i przyjął obecną nazwę). Jubileusz był okazją do przypomnienia historii zespołu, który od początku stał się wspaniałą wizytówką Gryfina w kraju i za granicą. W swoim dorobku posiada wiele prestiżowych nagród i wyróżnień zdobytych na festiwalach oraz w konkursach chóralnych. Wielokrotnie był ozdobą wydarzeń odbywających się nie tylko na rodzimym podwórku. W piątkowym koncercie występem chóru urodzinowo dyrygowali kolejno: Grzegorz Handke (założyciel i pierwszy dyrygent prowadzący śpiewającą grupę przez 20 lat), Tomasz Witkowski, Iwona Wiśniewska-Salamon, Nina Salamon-Franczuk (obecna szefowa śpiewającej grupy). Wydarzeniu towarzyszyła miniwystawa zdobytych przez zespół dyplomów i nagród oraz bogato ilustrowana pamiątkowymi zdjęciami kronika gryfińskiego Chóru Res Musica.

Serdecznie gratulujemy pięknego jubileuszu!

Tekst i fot. (akme)

