Sobota, 15 listopada 2025 r. 
Data publikacji: 15 listopada 2025 r. 08:17
Ostatnia aktualizacja: 15 listopada 2025 r. 08:17
Optymistycznie i radośnie. Wystąpi Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego
 

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego wystąpi w niedzielę, 16 listopada, o g. 18, w hali widowiskowo-sportowej w Rewalu.  

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego jest spadkobiercą prawie 100-letniej tradycji grup teatralno-estradowych działających przy Domach Żołnierza Polskiego w okresie II Rzeczpospolitej, popularyzujących w środowisku wojskowym i cywilnym tradycje narodowe i chwałę oręża polskiego. Realizuje życzenie Marszałka Józefa Piłsudskiego, który chciał, aby powstała stała scena żołnierska, na której „powinno się grać głównie sztuki optymistyczne i radosne, dające ludziom wiarę i nadzieję”.

Głównym nurtem działalności artystycznej zespołu jest udział w państwowych i wojskowych uroczystościach związanych z historycznymi i patriotycznymi rocznicami.

Wyjątkowym znakiem rozpoznawczym Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego są kostiumy sceniczne, które w większości stanowią kopie autentycznego umundurowania historycznego: od wojów Mieszka I poprzez „skrzydlatą” husarię Jana III Sobieskiego do czasów współczesnych. Widzów zachwyca i zadziwia ich różnorodność, bogactwo zdobień i kolorystyka. Kostiumy dostarczają publiczności niezapomnianych wrażeń estetycznych i mogą być źródłem wiedzy na temat historii oręża polskiego.

Podczas koncertu będzie można usłyszeć utwory o tematyce wojskowo-historycznej oraz współczesne przeboje muzyki polskiej i światowej. Każdy ze słuchaczy powinien w tym programie znaleźć coś miłego dla siebie. Podczas koncertu w Rewalu wystąpią: soliści, chór, balet i orkiestra symfoniczna.

Wstęp wolny.

(reg)

