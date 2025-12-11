Zwodowali ORP „Czajkę”. Okręt trafi do 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu

W Gdańsku odbyła się w czwartek uroczystość chrztu i wodowania okrętu „Czajka” - szóstego z serii niszczyciela min typu Kormoran II. Trafi do służby w 2027 roku, zasilając 12. Dywizjon Trałowców 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu.

REKLAMA

Uroczystość chrztu i wodowania ORP „Czajka” z udziałem m.in. szefa MON, przedstawicieli Marynarki Wojennej i pracowników stoczni, odbyła się w stoczni Remontowej Shipbuilding. Matką Chrzestną jednostki została Katarzyna Sikora, prywatnie żona dowódcy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża kontradmirała Piotra Sikory.

Kosiniak-Kamysz podkreślił podczas uroczystości, że rok 2025 jest przełomowy dla rozwoju polskich sił morskich. - To jest rok Marynarki Wojennej. On dotyczy zarówno modernizacji, transformacji, docenienia marynarzy, ale też budowy, a może przede wszystkim budowy, nowej architektury bezpieczeństwa w oparciu o basen Morza Bałtyckiego i państwa region - zaznaczył.

Wśród najważniejszych inwestycji MW z 2025 r. wicepremier wymienił m.in. budowę fregat Miecznik, program okrętów podwodnych Orka oraz rozwój infrastruktury radarowej. Wspomniał także o przyjęciu rozwiązań dotyczących dodatków motywacyjnych dla marynarzy. - Wielu marynarzy, którzy odeszli, dzisiaj rozważa powrót do służby. To pokazuje, że warto inwestować w Marynarkę Wojenną, sprzęt, ale przede wszystkim w ludzi - ich indywidualne wyposażenie, przygotowania - wskazał.

Zwrócił uwagę, że w zmieniającej się rzeczywistości, po przystąpieniu Finlandii i Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego, Morze Bałtyckie stało się obszarem z jednej strony rozwoju bezpieczeństwa, z drugiej aktów hybrydowej agresji. Przypomniał, że odpowiedzią NATO na rosnące zagrożenia jest operacja Baltic Sentry.

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że „Bałtyk jest dla nas kluczowy, zawsze był oknem na świat, miejscem i powodem do dumy”. Przypomniał, że nasz kraj przygotowuje się do przejęcia w 2028 r. rotacyjnego dowództwa morskiego w regionie Bałtyku. Mówił również o znaczeniu współpracy z państwami bałtyckimi, skandynawskimi oraz strategicznych relacjach z USA. - Europa musi się zbroić, Europa musi wziąć większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. Sojusz transatlantycki jest niewzruszony. Polska jest najlepszym przyjacielem Stanów Zjednoczonych na kontynencie europejskim i takim pozostanie - zaznaczył.

W ocenie szefa MON Marynarka Wojenna stanowi jeden z fundamentów polskiego bezpieczeństwa. - Nie ma Polski bez Marynarki Wojennej, nie ma Sił Zbrojnych i nie ma bezpieczeństwa państwa polskiego – zaznaczył i zapowiedział dalsze inwestycje w MW, „nie tylko w produkcję, ale i w rozwój przemysłu stoczniowego”.

Dziękując stoczniowcom za budowę ORP Czajka, Kosiniak-Kamysz podkreślił, że okręt „trafia w najlepsze ręce”.

ORP Czajka to już szósty okręt typu Kormoran II, zbudowany przez Konsorcjum, którego trzon tworzą: Remontowa Shipbuilding S.A. (lider), Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. z Gdyni oraz PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.

„Czajka” trafi do służby w 2027 roku, zasilając 12. Dywizjon Trałowców 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu.

Okręty tej serii należą do najnowocześniejszych jednostek na świecie w zakresie walki minowej. Są wyposażone w zaawansowane systemy hydrograficzne, sonarowe i neutralizacji zagrożeń, umożliwiają nie tylko poszukiwanie, identyfikację, klasyfikację i niszczenie min morskich, ale również przeciwdziałanie dywersji podwodnej, patrolowanie torów wodnych oraz ochronę infrastruktury krytycznej.

Copyright

REKLAMA