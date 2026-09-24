Zmarła jedna z osób zaatakowanych przez 31-latka w jarosławskim opactwie

Fot. KPP Jarosław

W czwartek przed południem na ul. Benedyktyńskiej w Jarosławiu na Podkarpaciu 31-letni mężczyzna ranił nożem czerech mężczyzn i kobietę. Jedna z ranionych osób zmarła. Sprawca został zatrzymany, poszkodowani trafili do szpitala.

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Do ataku doszło w czwartek ok. godz. 9.30.

„Policjanci otrzymali zgłoszenie, że na terenie Jarosławskiego Opactwa przy ulicy Benedyktyńskiej obywatel Ukrainy zaatakował nożem mężczyznę» – podała na podkarpacka policja.

Na miejscu funkcjonariusze zatrzymali 31-letniego obcokrajowca.

Ze wstępnych policyjnych ustaleń wynika, że mężczyzna kilkanaście minut wcześniej, ranił nożem czterech mężczyzn i kobietę. Wszyscy poszkodowani trafili do szpitala — trzech mężczyzn z poważnymi obrażeniami.

Jak przekazała PAP oficer prasowa z Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu asp. szt. Anna Długosz jeden z rannych zmarł w szpitalu.

Na miejscu pracują policjanci, którzy wyjaśniają dokładny przebieg i okoliczności tego zdarzenia.

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