Zmarł arcybiskup Józef Michalik, były przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Zmarł arcybiskup Józef Michalik, emerytowany metropolita przemyski. Miał 85 lat. Informację o śmierci byłego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski przekazała w poniedziałek Kuria Metropolitalna w Przemyślu. Pogrzeb metropolity odbędzie się w sobotę w Przemyślu.

Duchowny zmarł w niedzielę 3 maja 2026 roku. Miał 85 lat. Arcybiskup kapłanem był przez 61 lat, w tym 39 lat jako biskup.

W latach 2004–2014 Józef Michalik, przez dwie kadencje, pełnił funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Wcześniej, w latach 1999–2004, sprawował obowiązki wiceprzewodniczącego tego gremium.

Jako arcybiskup metropolita przemyski zarządzał archidiecezją w latach 1993–2016. Wcześniej, w okresie 1986–1993, był biskupem diecezjalnym zielonogórsko-gorzowskim (do 1992 roku biskupem gorzowskim).

Zmarły angażował się także w prace kościelnych struktur międzynarodowych. W latach 2011–2014 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy.

Władze samorządowe Przemyśla, w oficjalnym komunikacie, podkreśliły zasługi zmarłego dla regionu, przypominając, że był on Honorowym Obywatelem Miasta Przemyśla. Włodarze określili go jako wybitnego duszpasterza i autorytet moralny, który przez ponad dwie dekady był oddany służbie społeczności lokalnej.

„Odejście księdza arcybiskupa jest wielką stratą dla Kościoła, mieszkańców Przemyśla oraz wszystkich, którzy mieli zaszczyt spotkać go na swojej drodze” – napisali przedstawiciele samorządu, w tym prezydent Przemyśla Wojciech Bakun oraz przewodniczący rady miasta Marcin Kowalski.

W komunikacie złożono również wyrazy współczucia rodzinie oraz wspólnocie Archidiecezji Przemyskiej.

Reakcję na śmierć hierarchy opublikował także samorząd województwa podkarpackiego. Przedstawiciele regionu wskazali, że zmarły był autorytetem duchowym i moralnym dla wielu pokoleń Polaków. „Jego posługa na trwałe wpisała się w historię Kościoła i naszego regionu” - podkreślono w komunikacie władz wojewódzkich.

Jak poinformowała Kuria Metropolitalna w Przemyślu, uroczystości pogrzebowe arcybiskupa Michalika odbędą się 8 i 9 maja w miejscowej Bazylice Archikatedralnej. Zgodnie z komunikatem kurii, pierwszy etap uroczystości, czyli eksporta, zaplanowany jest na piątek, 8 maja. O godzinie 14 wyruszy procesja z Domu Biskupiego do Archikatedry Przemyskiej, następnie, o godzinie 15, w Bazylice sprawowana będzie Eucharystia żałobna.

Główne uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę, 9 maja. Msza święta w Bazylice Archikatedralnej rozpocznie się o godzinie 11. Po jej zakończeniu ciało zmarłego arcybiskupa zostanie złożone w podziemiach Archikatedry.

