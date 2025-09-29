Ziobro został zatrzymany przez policję na płycie Lotniska Chopina
Data publikacji: 29 września 2025 r. 10:47
Ostatnia aktualizacja: 29 września 2025 r. 13:53
Fot. Ryszard Pakieser (archiwum)
Były prokurator generalny, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro został w poniedziałek zatrzymany przez policję w celu doprowadzenia na przesłuchanie przed komisją śledczą ds. Pegasusa. Zatrzymanie odbyło się, gdy tylko polityk wyszedł z samolotu, którym przyleciał z Brukseli do Warszawy.
Ziobro, który ok. godz. 10.30 wylądował na Lotnisku Chopina, został zatrzymany po wyjściu na schody samolotu. Odjechał nieoznakowanym policyjnym radiowozem.
Na poniedziałek na godz. 10.30 zaplanowano przesłuchanie Zbigniewa Ziobry przed komisją śledczą ds. Pegasusa. Sąd wyraził zgodę na doprowadzenie polityka na posiedzenie komisji. To dziewiąta próba przesłuchania Ziobry. Policjanci realizujący nakaz doprowadzenia nie zatrzymali go w poniedziałek w jego domu w Jeruzalu (woj. łódzkie). Ziobro przyleciał do Warszawy z Brukseli. Jego zdaniem, komisja jest nielegalna.
Sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa poinformowano o przerwie w obradach do godz. 12. Do tego czasu Ziobro ma zostać zatrzymany i doprowadzony na posiedzenie.
Ziobro do policjanta: moje zatrzymanie jest nielegalne
Moje zatrzymanie jest nielegalne, dlatego musi pan brać pod uwagę niestety również swoją odpowiedzialność - mówił do policjanta w trakcie zatrzymania były prokurator generalny i były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.
- Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie stwierdzające, że moje zatrzymanie jest nielegalne w świetle decyzji sądu powszechnego, w związku z tym musi pan brać pod uwagę również niestety swoją odpowiedzialność - powiedział policjantowi w trakcie zatrzymania, które transmitowała TV Republika.
- Panie pośle, realizuję postępowanie sądu - odpowiedział mu policjant.
Wszystko jest legalne. Komisja ds. Pegasusa została ustanowiona większością głosów przez Polski Parlament.
Jeżeli coś jest nielegalne to wyrok tzw. "trybunału konstytucyjnego", na temat zgodności którego wielokrotnie już wypowiadał się TSUE.
@Sid
2025-09-29 13:27:32
Winny,niewinny w rozgrywkach politycznych i ideologicznych to nie ma znaczenia. Dla faryzeuszy Chrystus był winny. Dla Niemców w II WŚ każdy Polak był winny. Prawo zwycięzcy i tyrana orzeka o winie lub niewinności.Ty każde prawo uznajesz za obowiązujące?Prawo tyrana,okupanta,zdrajcy też?
Aneta
2025-09-29 13:27:32
Ziobro to jest szkodnik jakich mało. Zbudował i nadzorował system, który umożliwiał okradanie Polski poprzez Fundusz Sprawiedliwości. Ukradli setki milionów złotych. On musi dostać sądowy zakaz pełnienia wysokich funkcji w Państwie do końca życia.
woren
2025-09-29 13:04:40
miejsce ziobry jest w więzieniu
sid
2025-09-29 12:59:59
Dokładnie. Gdyby był niewinny to by nie uciekał.
Edek
2025-09-29 12:46:31
Bezprawia ciag dalszy. Z kieszeni podatników oplaca sie ,,pracę,, nielegalnej komisji sroki. Szopka dalej trwa . Na użycie pegasusa zgodę wydawali sedziowie i podpisywali kwity.To oni powinni sie tłumaczyć.
czytam
2025-09-29 12:41:27
Wszystko co czynią ci wyb/s/rańcy narodu jest nacechowane PARTYJNĄ chęcią utrzymania władzy. Wzajemne zarzynanie się ludzi bez honoru. A podatnik ,wyborca to FRAJER,który zapewnia im koryto. Czy któraś qpartia byłaby skłonna ograniczyć liczbę posłów i senatorów? Żadna,bo koryto jest ważniejsze. Przy korycie każda świnia się używi.Więc się żryjcie w komisjach,pozywajcie,oskarżajcie. Polska to kraj cierpliwych ludzi-zniosą wasze partyjne,PARSZYWE wojny.Do czasu.
Ściema
2025-09-29 12:40:59
Tuszowanie teraźniejszości i przykrywanie realnych problemów a to wszystko wynika z niemocy...
Na szczęście za 2 lata wróci normalność.
Viola
2025-09-29 12:24:35
Prawda jest taka, że gdyby Ziobro nie miał nic na sumieniu to przyszedłby normalnie zeznawać, a nie uciekał przed komisją jak pospolity przestępca.
<0
2025-09-29 12:04:39
Przecież on jest umierający - jak może kłamca podróżować
Guciu
2025-09-29 12:01:13
Minister bez teki Minisrer bez Rządu W kwietniu zawsze jest 1
nareszcie
2025-09-29 11:53:07
Przyszła kryska na Zbyska.
kwiczol
2025-09-29 11:51:52
Cyrk na polecenie ryzego czas zaczac.Dzieki Pegasusowi wykryto lapowki w nogach od stolu jego kumpla Nowaka/specjaliste od budowania drog na upainie/
andrzej
2025-09-29 11:51:31
Panie Ziobro policjant miał rację. Sąd wydaje postanowienie o zatrzymaniu podejrzanego na wniosek prokuratora a nie TK.
PiS-PO jedno zło!
2025-09-29 11:50:03
Jak dla mnie mogą się pozagryzać. Polsce tylko lżej będzie.
hehe
2025-09-29 11:31:28
Ziobro jak był zerem, tak jest nim nadal. Zero honoru.
rysio
2025-09-29 11:28:27
Na prawdę nie ma już o czym pisać? nic ciekawego nie dzieje sięw regionie?
Zbyszek symulant
2025-09-29 11:27:13
Będzie mógł znowu odegrać swoją rolę z nowotworem przełyku.
Paweł
2025-09-29 11:24:49
W d...e mam pegasusa i szarpanie się tych mend. On powinien odpowiedzieć za zgnojenie zwykłych ludzi, ale tych wszarzy od pegasusa obchodzą tylko ich wałki, aby nie wyszły, a prawdziwa szkoda wyrządzona zwykłym ludziom im wisi. Weźcie się nawzajem wybijcie, będzie spokój
