Ziobro oskarża Tuska o próbę bezprawnego pozbawienia go wolności

Fot. Dariusz Gorajski / Ryszard Pakieser (archiwum)

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oskarżył premiera Donalda Tuska o próbę „bezprawnego” pozbawienia go wolności - o sądową ustawkę. Jego zdaniem, decyzję o areszcie - po wcześniejszym uchyleniu mu immunitetu przez Sejm - miał podjąć wyjątkowo upolityczniony aktywista.

REKLAMA

W piątek Sejm uchylił immunitet posłowi Prawa i Sprawiedliwości, byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów, które chce mu postawić Prokuratura Krajowa, w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. Sejm wyraził także zgodę na zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie byłego szefa MS. Wykonanie postanowienia o zatrzymaniu powierzono funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Polityka PiS nie ma w kraju, przebywa w Budapeszcie.

Ziobro do sprawy odniósł się w poniedziałkowym wpisie na platformie X. „Oskarżam Donalda Tuska o próbę bezprawnego pozbawienia mnie wolności - o sądową ustawkę! Po uchyleniu mi w piątkowy wieczór immunitetu, decyzję o areszcie miał podjąć ustawiony »dyżurny« sędzia Malinowski - wyjątkowo upolityczniony aktywista nadzwyczajnej kasty” - napisał b. minister sprawiedliwości.

Według niego, Tusk z obecnym ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym Waldemarem Żurkiem wszystko to „ukartowali”. „Wcześniej, gwałcąc ustawy, wyrzucili niezależnych prezesów sądów, usunęli »niepasujących« im sędziów z wydziałów karnych, zmienili przewodniczących wydziałów i kierowników sekcji. A żeby mieć stuprocentową pewność, skasowali też losowy przydział spraw” - tłumaczył Ziobro, i dodał, że właśnie „dlatego Tusk już dziesięć dni temu, z całkowitą pewnością, pisał, że trafię do aresztu“.

„Żurek spełnił obietnicę - mogą już dowolnie ustawiać swoich »zaufanych« sędziów. I każdego zamknąć na jeden telefon, trzymając za kratami choćby przez dwa lata. Planowali »spektakularny sukces«, z przekazem TVN na żywo i TVP »w likwidacji«. Ale Tuskowi znowu nie wyszło!” - ocenił polityk PiS.

Do sprawy uchylenia Ziobrze immunitetu Tusk odniósł się jeszcze w piątek po głosowaniach. Jego zdaniem, Polacy zobaczyli, że rozliczenia stały się faktem i podkreślił, że jest zadowolony z działań Żurka. W poniedziałek szef rządu odnosząc się do kwestii tego, że Ziobro zmaga się z chorobą onkologiczną w wywiadzie dla „GW” podkreślił, że „w Polsce każdy, również aresztowany, w razie potrzeby może liczyć na opiekę lekarską”. „Polityków nie można traktować łagodniej niż innych obywateli” - dodał.

„Od kilkudziesięciu dni z kręgów PiS słyszę wręcz, że wynająłem zabójców, którzy mają Ziobrę zamordować. Oni nigdy nie mieli hamulców, byli w stanie powiedzieć najohydniejsze rzeczy, bo tak naprawdę to są obrzydliwe typy. Nie tylko kradli, łamali ludziom kariery, szkalowali, doprowadzili do tego, że chłopak – nastolatek – odebrał sobie życie. Powoli, bo powoli, prokuratura prowadząc śledztwo, zdobyła dowody, chce postawić zarzuty, wnioskuje o uchylenie immunitetu. Nikomu nie pozwalam na żadne niepraworządne szarże. To normalna praktyka, czego oni kwilą?”-zastanawiał się premier.

Ocenił, że wrażenie „jakiejś nadzwyczajnej surowości może brać się z tego, że minister Adam Bodnar był o wiele bardziej powściągliwy i stawiał raczej na zmiany systemowe, do których potrzebny był współpracujący prezydent”. „Nie udało się, podpis prezydenta jest niemożliwy, więc sięgnąłem po człowieka z innym temperamentem, który będzie szedł w ramach prawa, ale krótszymi ścieżkami” - wskazał Tusk.

Żurek z kolei decyzję Sejmu w piątek skomentował słowami: „Prawo jest jedno, prawo jest równe dla każdego i my będziemy go przestrzegać”. Minister dodał, że wymiar sprawiedliwości rozliczy wszystkich, którzy to prawo łamią.

Copyright

REKLAMA