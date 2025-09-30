Po przesłuchaniu Ziobry Sroka zapowiada zawiadomienie do prokuratury
Po przesłuchaniu Ziobry Sroka zapowiada zawiadomienie do prokuratury
(akt. 2)
Data publikacji: 29 września 2025 r. 10:47
Ostatnia aktualizacja: 30 września 2025 r. 12:34
Fot. Ryszard Pakieser (archiwum)
Zbigniew Ziobro zeznał przed komisją śledczą, że był inicjatorem zakupu systemu Pegasus. Według Magdaleny przesłuchanie pozwoli sporządzić zawiadomienie o możliwości popełnienia przez niego przestępstwa. „Konfrontacji” z Ziobrą chce Krzysztof Brejza; Roman Giertych zapowiada zawiadomienie do prokuratury.
Około 8 godzin trwało poniedziałkowe przesłuchanie byłego ministra sprawiedliwości i byłego prokuratora generalnego przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa. Ziobro został doprowadzony przez policję po tym, jak wcześniej osiem razy unikał stawienia się przed komisję. Policjanci realizujący nakaz doprowadzenia nie zatrzymali Ziobry rano w jego domu w Jeruzalu (woj. łódzkie), tylko na lotnisku - gdy polityk PiS wyszedł z samolotu, którym przyleciał z Brukseli do Warszawy.
Według Ziobry zatrzymano go nielegalnie. Z kolei wiceszef komisji ds. Pegasusa Tomasz Trela (Lewica) ocenił, że doprowadzenie Ziobry przed komisję pokazuje, że „organy państwa polskiego działają”.
Ziobro zeznał podczas posiedzenia m.in., że to on był inicjatorem zakupu systemu Pegasus. Dodał jednocześnie, że finalna decyzja o zakupie systemu Pegasus ze środków Funduszu Sprawiedliwości należała do ówczesnego wiceszefa MS Michała Wosia, który jednak „znał jego kierunkową wolę” w tym zakresie.
B. szef MS przekonywał, że Pegasusa używano zgodnie z prawem oraz że miał on służyć walce z przestępcami używającymi komunikatorów internetowych. Ziobro stwierdził, że jest rad, iż przyłożył rękę do zakupu Pegasusa. Dodał, że nie ingerował w kwestię wyboru systemu, a zakup konkretnego systemu to była „sfera odpowiedzialności służb specjalnych ministra Mariusza Kamińskiego”.
Ziobro mówił m.in., że według jego wiedzy system Pegasus był stosowany w sprawie Polnordu - giełdowej spółki deweloperskiej, o której było głośno w związku ze śledztwem prokuratury przeciwko adwokatowi Romanowi Giertychowi - obecnie posłowi KO, które dotyczyło działań na szkodę spółki.
Roman Giertych był jedną z 12 osób zatrzymanych w połowie października 2020 r. w związku ze śledztwem dotyczącym wyprowadzenia i przywłaszczenia łącznie ok. 92 mln zł ze spółki Polnord. Zatrzymanym w sprawie przedstawiono zarzuty przywłaszczenia środków spółki i wyrządzenia firmie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, a także prania brudnych pieniędzy. W styczniu br. Prokuratura Regionalna w Lublinie umorzyła to postępowanie; według ustaleń śledczych nie doszło do popełnienia przestępstwa.
Ziobro mówił po posiedzeniu m.in., że „Roman Giertych to jest przecież regularny oszczerca, manipulant, zły człowiek polskiej polityki”. - To jest też człowiek, który w sposób ostentacyjny łamał prawo i kierował przedsięwzięciem związanym z okradaniem Polnordu, z okradaniem akcjonariuszy Polnordu, z okradaniem też i polskich banków, które miały zabezpieczone, udzielone kredyty na akcjach Polnordu. (...) Pan Giertych powinien usłyszeć w przyszłości (...) zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej - stwierdził Ziobro.
W związku z jego wypowiedziami Giertych zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury. „Składam zawiadomienie na pana Ziobrę. Składa fałszywe zeznania, zniesławia i znieważa. Przegrał ze mną w sądach sześć razy gdy próbował udowadniać swoje plugawe i fałszywe oskarżenia. Mścił się za to, że go nie przyjąłem do pracy, to wymyślił aferę. Podsłuchiwał mnie Pegasusem i na końcu nawet CBA mu powiedziało, że nie znalazło żadnych przestępstw” - napisał na portalu X poseł KO.
Wśród polityków KO wymienianych przez polityka PiS był też Krzysztof Brejza, obecnie europoseł KO, a w 2019 r. - szef kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej. Ziobro był pytany przez komisję śledczą o inwigilację Brejzy systemem Pegasus. Na pytanie o to, że informacje pozyskane z telefonu Brejzy za pomocą Pegasusa trafiały w zmanipulowanej formie do mediów, odparł, że „nawet, jeżeli rzeczywiście doszło do przecieku, takie rzeczy się zdarzają”; stwierdził też, że sprawa była wyjaśniana.
Polityk PiS został skonfrontowany z jego własnymi słowami sprzed kilku lat, gdy mówił, że Krzysztof Brejza miał popełnić przestępstwo. Dopytywany tłumaczył, że Brejza chronił się za immunitetem. Patryk Jaskulski (KO) zauważył, że PiS nie próbowało uchylić mu immunitetu. - Ujawnijmy materiał dowodowy dotyczący państwa Brejzów, ujawnijmy kwestię immunitetu, pozwólmy Polakom wyrobić sobie zdanie - zaapelował Ziobro.
Brejza przekazał w poniedziałek na platformie X, że wniósł do komisji śledczej o konfrontację (w trybie Kpk) z Ziobrą, „by, patrząc mu w oczy, zmiażdżyć wszystkie kłamstwa, manipulacje i oszczerstwa, do których się dziś posunął”. „Wnoszę też o ujawnienie wszystkich dokumentów – jeśli tylko nie są obarczone klauzulami i komisja może to uczynić. Panie Ziobro, stańmy na ubitym polu i przy kamerach w sejmowej sali udowodnię Panu nikczemność praktyk, do których jako minister sprawiedliwości Pan się posuwał” - oświadczył Brejza.
Szefowa komisji ds. Pegasusa Magdalena Sroka po przesłuchaniu byłego ministra sprawiedliwości oceniła, że materiały są na tyle obciążające, że pozwolą sporządzić zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Zbigniewa Ziobrę. - (Ziobro) wprost powiedział, że to on zainicjował zakup systemu Pegasus. Zatem pewnie to są przełomowe zeznania. Natomiast one będą zestawiane z całością zebranego przez nas materiału dowodowego i będą służyły do tego, żeby formułować zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, ale także raport końcowy – powiedziała.
„Nie pytajcie mnie, co myślę o zeznaniach Zbigniewa Ziobry przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa; zero komentarza” - napisał premier Donald Tusk, odnosząc się do przesłuchania.
Według szefa MS Waldemara Żurka Ziobro prowadzi grę polityczną. - Chce pokazać siebie jako osobę dręczoną, prześladowaną, natomiast tak naprawdę ignoruje organy państwa - ocenił Żurek.
Były szef MS Adam Bodnar, odnosząc się w TVN24 do słów Ziobry - że to on był inicjatorem zakupu systemu Pegasus, ale finalna decyzja o zakupie systemu należała do Wosia - odparł, że „nie można tak poważnych decyzji podejmować na szczeblu podsekretarza stanu”. - Minister o wydatkowaniu 25 milionów zł siłą rzeczy musiał wiedzieć, do czego się Zbigniew Ziobro przyznał - powiedział. Dodał, że w jego ocenie to była operacja zaplanowana na linii Kamiński - Ziobro, a Woś był „tylko i wyłącznie" wykonawcą.
Poseł PiS, były wiceszef MS Michał Woś usłyszał zarzuty w końcu sierpnia ubiegłego roku. Prokuratura zarzuciła mu wówczas przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków, polegających na przekazaniu 25 mln zł ze środków Funduszu Sprawiedliwości na zakup oprogramowania Pegasus dla CBA. Woś określił wtedy całą sprawę jako „represję polityczną”. W poniedziałek Woś poinformował na platformie X, że na wtorek został wezwany do prokuratury. „Tusk znów robi spektakl »Pegasus«: dziś komisja ze Zbigniewem Ziobro, a na jutro wezwali mnie do Prokuratury Krajowej! Ludzie zapowiadają, że będą na miejscu jako sprzeciw wobec represji” - napisał na platformie X.
Według szefa KPRP Zbigniewa Boguckiego „minister Ziobro nie boi się – twardo przestrzega prawa”. „Minister Ziobro nie ma żadnego zarzutu prokuratorskiego. Wszystkie opowieści z mchu i paproci, bajki i baśnie, które roztacza pan poseł Trela i ci wszyscy, którzy próbują upolować ministra, wynikają z jednego prostego powodu – w Polsce jest prawo, które nie jest przestrzegane. A pan minister Ziobro nie będzie tego legalizować” - dodał Bogucki na platformie X.
***
Wcześniejsza informacja
Ziobro został zatrzymany przez policję na płycie Lotniska Chopina
Były prokurator generalny, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro został w poniedziałek zatrzymany przez policję w celu doprowadzenia na przesłuchanie przed komisją śledczą ds. Pegasusa. Zatrzymanie odbyło się, gdy tylko polityk wyszedł z samolotu, którym przyleciał z Brukseli do Warszawy.
Ziobro, który ok. godz. 10.30 wylądował na Lotnisku Chopina, został zatrzymany po wyjściu na schody samolotu. Odjechał nieoznakowanym policyjnym radiowozem.
Na poniedziałek na godz. 10.30 zaplanowano przesłuchanie Zbigniewa Ziobry przed komisją śledczą ds. Pegasusa. Sąd wyraził zgodę na doprowadzenie polityka na posiedzenie komisji. To dziewiąta próba przesłuchania Ziobry. Policjanci realizujący nakaz doprowadzenia nie zatrzymali go w poniedziałek w jego domu w Jeruzalu (woj. łódzkie). Ziobro przyleciał do Warszawy z Brukseli. Jego zdaniem, komisja jest nielegalna.
Sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa poinformowano o przerwie w obradach do godz. 12. Do tego czasu Ziobro ma zostać zatrzymany i doprowadzony na posiedzenie.
Ziobro do policjanta: moje zatrzymanie jest nielegalne
Moje zatrzymanie jest nielegalne, dlatego musi pan brać pod uwagę niestety również swoją odpowiedzialność - mówił do policjanta w trakcie zatrzymania były prokurator generalny i były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.
- Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie stwierdzające, że moje zatrzymanie jest nielegalne w świetle decyzji sądu powszechnego, w związku z tym musi pan brać pod uwagę również niestety swoją odpowiedzialność - powiedział policjantowi w trakcie zatrzymania, które transmitowała TV Republika.
- Panie pośle, realizuję postępowanie sądu - odpowiedział mu policjant.
no dobrze , ale kiedy powstanie komisja do spraw łamania konstytucji przez Tuska ?
@ Alicja
2025-09-30 10:11:53
ten co lekarzy załatwiał, to właśnie PO porażce III nogi załatwił sobie fuchę w ONZ za 297.000,- / miesiąc. Cieszysz się Alicja jak nakazał Ci zdolny Szymek? Tymczasem ten co skutecznie ścigał bandytów Vatowskich , obecnie tłumaczy się z dobrego. Przychody do budżetu i przychody z Vat topnieją tak samo jak za dawnych Rządów Tuska PO+PSL. Wraca stare. Robota i wypłata na czynsz i chleb z wodą ? Do najbliższego lekarza, bo do porodówek już tak jest , będzie bardzo daleko i nie wszyscy dojadą !
nareszcie
2025-09-30 09:48:22
No to ziobro pójdzie siedzieć
@@Liczy się wynik
2025-09-30 08:07:42
A twój portfel też wszedł do tego grona czy tylko telewizji się naoglądałeś?
@Alicja
2025-09-30 00:01:33
- jesteś "blądynka", zamist PiS-ać do PiS-dzielca to PO-czytaj; - Każdy z Was będzie miał lekarza odpowiedzialnego, w którego interesie będzie dzwonić do Was i sprawdzać, czy jesteście zdrowi, a nie, że wy będziecie dzwonić do niego i opowiadać, że jesteście chorzy. To on będzie dzwonił, zlecał Wam badania profilaktyczne, będzie Was kierował do specjalistów. To jego zadaniem będzie umówienie tej wizyty u specjalisty, który powinien być blisko domu! W domu zdrowia, który w powiecie się organizuje
jaskulski wiatrkowy
2025-09-29 21:17:24
potwierdził że to człowiek mem.
@<0
2025-09-29 20:13:16
"Przecież on jest umierający - jak może kłamca podróżować" Jajca by były gdyby ZEMDLAŁ jak "koń". Sroka ba się PO-s..ła. Wyjaśnij co oznacza <0, proszę tylko bez kitu.
@Liczy się wynik
2025-09-29 18:58:48
Tak, taki pusty budżet, że Polska właśnie weszła do grona 20 najbogatszych państw. Idź wnukom bajki na dobranoc opowiadać!
Liczy się wynik
2025-09-29 18:22:20
rządzą miernoty z PO i budżet coraz bardziej pusty ! Potem Beatka ponownie zakrzyknie " Gdzie były te pieniądze" ? Liczy się wynik, a nie zemsta ,że 8 lat PIS korytkiem się nie dzielił z przygłupami !
@Czas
2025-09-29 17:59:07
Ponad pół Polski na to czeka. Chociaż wygląda na to że te "piskorze" się jak zwykle wywiną, stosując kruczki prawne, a w ostateczności ucieczkę na Węgry. Z resztą, dopóki rezydentem jest pisowiec, żaden inny pisowiec nie pójdzie siedzieć. brawa wyborcy karolka(i grzesia który mu zapewnił brak konkurencji w 2 turze i scedował swoje głosy), zapewniliście bandytom 5 lat bezkarności.
@Alicja
2025-09-29 17:56:03
Żeby mógł podać tobie adres swojego lekarza musiała byś zachorować na taka chorobę czego ci życze a wtedy zwróc sie do p.Ziobry z prośbą o adres. Na razie zgłoś się na Mączną może ci pomogą chociaź wątpię .POwodzenia.
Czas
2025-09-29 17:05:47
Czekam na spełnienie obietnicy PO, że tacy ludzie jak Ziobro i Kaczyński skończą w więzieniu.
@Jest dobrze
2025-09-29 16:54:03
"obecna władza " ukręca " śledztwa wobec swoich" - hahahaha, a co innego robiła poprzednia władza? Ilu pisowców usłyszało jakiekolwiek zarzuty w czasach rządu pisu, i władzy zera nad prokuraturą? No proszę, podaj mi choć jeden przykład pisowca który za czasów pisu zasiadł na ławie oskarżonych! Bo takich którzy powinni, w tej partii nie brakuje. Sprawy ukręcane masowo jak ta: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2023-06-14/sprawa-handlarza-bronia-prokuratura-umorzyla-sledztwo-przeciw-andrzejowi-i/
itd
2025-09-29 16:24:55
Wszystkie tzw demokratyczne panstwa maja takie systemy.Ich uzycie musi byc za zgoda sadow.Dzieki temu poznalismy dokonania miedzy innymi takich osobnikow jak Nowak,Giertych,Karpinski.Koniec kropka.
Uppsala
2025-09-29 16:22:27
Warszawa, cała obstawiona policją....
Wygląda, że transportują Pablo Escobara :))
@Komisja
2025-09-29 15:41:18
A ile kosztuje nas nielegalny trybunał przylebskiej?
Jest dobrze
2025-09-29 15:27:03
Ziobro mówi prawdę i prawdę poznają Polacy, że obecna władza " ukręca " śledztwa wobec swoich przydupasów! Komisja , jej obrady ludzie mają okazję posłuchać! Widać już obłudę rządzących polegającą na tym, że przestępcami są Ich koledzy nakryci PEGAZUSEM! Wcześniej cwaniactwa PO nagrali kelnerzy, a teraz poprzez PEGAZUSA dowiadujemy się o grzeszkach ludzi PO . Pewnie mało to interesuje lemingów i tych przygłupów z PO. Potem dziwią się, że Rafałek przegrał !
Alicja
2025-09-29 15:26:03
Niech mi Ziobro poda swojego lekarza cudotwórcę, może skorzystam...jak na "umierającego" wygląda całkiem nieźle
@edek
2025-09-29 15:14:52
Edziu pisiorek siedzi i wypisuje komentarze na poziomie szkoły specjalnej po czym o 15:30 pójdzie do domu i napiję się piwka z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku pisowskiej partii bihahaha . Straszne ale jest jedna prawda - gdzie dwa poldupki tworzą całą d..ę tam dwa polglowki nie stworzą całej głowy
Leon
2025-09-29 15:12:29
POKO ma poparcie w więzieniach 90%. Kryminalisci to wyborcy rudego. Pegasus szkodził przestepczości zorganizowanej przez gromadzenie szybkie dowodów. Komisja to klucz do wojny polsko-polskiej. Zwykli obywatele mający grosze kontra kryminaliści wyłudzajacy kilkaset miliardów za vat, cit,narkotyki, przemyt.
Komisja za miliony
2025-09-29 14:41:31
Oddawać kasę z odsetkami nieudacznicy
@ sid
2025-09-29 14:32:44
" Dokładnie. Gdyby był niewinny to by nie uciekał." Dokładnie to on przyleciał, nie czytał PO-jeb?
@ rysio
2025-09-29 14:29:35
"Na prawdę nie ma już o czym pisać? nic ciekawego nie dzieje sięw regionie?" - jest temat odwieczny "dron" - teraz w regionie NATO - Norwegii!
yeti
2025-09-29 14:18:56
Czlonkowie zalosnej komisji za dwa lata powinni oddac wraz z odsetkami pieniadze zagrabione na koszt podatnikow.
@Edek
2025-09-29 14:06:32
Nielegalny, to jest ten obsadzony przez pisowców trybunał, który stwierdził nielegalność komisji. Poza tym, zamiast powtarzać jak mantrę że komisja jest nielegalna, to może przytoczysz uzasadnienie wyroku dlaczego trybunał uznał komisję za nielegalną? Przypomnę ci: tylko dlatego że głosowanie nad utworzeniem komisji odbyło się bez Wąsika i Kamińskiego, którzy utracili mandaty. Mówiąc krótko, ten wyrok jest grubymi nićmi szyty i tak naprawdę opiera się na wykorzystaniu kruczków prawnych.
@kwiczol
2025-09-29 14:01:50
Nie debilu, jak zatrzymali Nowaka, to nie było jeszcze w użyciu żydowskiego systemu szpiegowskiego
Dureń
2025-09-29 13:54:02
Prokuratura informuje,że odnaleziona u Nowaka gotówka,weszła niezauważona na posesję i ukrywała się w nogach od stołu wbrew wiedzy i woli gospodarza.Gdy zapytano pieniądze,do kogo należą,nic nie odpowiedziały,potwierdzając brak powiązań z podejrzanym.
PS
2025-09-29 13:52:53
ziobro plus Macierewicz = dzierżyński
@Edek
2025-09-29 13:35:37
Wszystko jest legalne. Komisja ds. Pegasusa została ustanowiona większością głosów przez Polski Parlament.
Jeżeli coś jest nielegalne to wyrok tzw. "trybunału konstytucyjnego", na temat zgodności którego wielokrotnie już wypowiadał się TSUE.
@Sid
2025-09-29 13:27:32
Winny,niewinny w rozgrywkach politycznych i ideologicznych to nie ma znaczenia. Dla faryzeuszy Chrystus był winny. Dla Niemców w II WŚ każdy Polak był winny. Prawo zwycięzcy i tyrana orzeka o winie lub niewinności.Ty każde prawo uznajesz za obowiązujące?Prawo tyrana,okupanta,zdrajcy też?
Aneta
2025-09-29 13:27:32
Ziobro to jest szkodnik jakich mało. Zbudował i nadzorował system, który umożliwiał okradanie Polski poprzez Fundusz Sprawiedliwości. Ukradli setki milionów złotych. On musi dostać sądowy zakaz pełnienia wysokich funkcji w Państwie do końca życia.
woren
2025-09-29 13:04:40
miejsce ziobry jest w więzieniu
sid
2025-09-29 12:59:59
Dokładnie. Gdyby był niewinny to by nie uciekał.
Edek
2025-09-29 12:46:31
Bezprawia ciag dalszy. Z kieszeni podatników oplaca sie ,,pracę,, nielegalnej komisji sroki. Szopka dalej trwa . Na użycie pegasusa zgodę wydawali sedziowie i podpisywali kwity.To oni powinni sie tłumaczyć.
czytam
2025-09-29 12:41:27
Wszystko co czynią ci wyb/s/rańcy narodu jest nacechowane PARTYJNĄ chęcią utrzymania władzy. Wzajemne zarzynanie się ludzi bez honoru. A podatnik ,wyborca to FRAJER,który zapewnia im koryto. Czy któraś qpartia byłaby skłonna ograniczyć liczbę posłów i senatorów? Żadna,bo koryto jest ważniejsze. Przy korycie każda świnia się używi.Więc się żryjcie w komisjach,pozywajcie,oskarżajcie. Polska to kraj cierpliwych ludzi-zniosą wasze partyjne,PARSZYWE wojny.Do czasu.
Ściema
2025-09-29 12:40:59
Tuszowanie teraźniejszości i przykrywanie realnych problemów a to wszystko wynika z niemocy...
Na szczęście za 2 lata wróci normalność.
Viola
2025-09-29 12:24:35
Prawda jest taka, że gdyby Ziobro nie miał nic na sumieniu to przyszedłby normalnie zeznawać, a nie uciekał przed komisją jak pospolity przestępca.
<0
2025-09-29 12:04:39
Przecież on jest umierający - jak może kłamca podróżować
Guciu
2025-09-29 12:01:13
Minister bez teki Minisrer bez Rządu W kwietniu zawsze jest 1
nareszcie
2025-09-29 11:53:07
Przyszła kryska na Zbyska.
kwiczol
2025-09-29 11:51:52
Cyrk na polecenie ryzego czas zaczac.Dzieki Pegasusowi wykryto lapowki w nogach od stolu jego kumpla Nowaka/specjaliste od budowania drog na upainie/
andrzej
2025-09-29 11:51:31
Panie Ziobro policjant miał rację. Sąd wydaje postanowienie o zatrzymaniu podejrzanego na wniosek prokuratora a nie TK.
PiS-PO jedno zło!
2025-09-29 11:50:03
Jak dla mnie mogą się pozagryzać. Polsce tylko lżej będzie.
hehe
2025-09-29 11:31:28
Ziobro jak był zerem, tak jest nim nadal. Zero honoru.
rysio
2025-09-29 11:28:27
Na prawdę nie ma już o czym pisać? nic ciekawego nie dzieje sięw regionie?
Zbyszek symulant
2025-09-29 11:27:13
Będzie mógł znowu odegrać swoją rolę z nowotworem przełyku.
Paweł
2025-09-29 11:24:49
W d...e mam pegasusa i szarpanie się tych mend. On powinien odpowiedzieć za zgnojenie zwykłych ludzi, ale tych wszarzy od pegasusa obchodzą tylko ich wałki, aby nie wyszły, a prawdziwa szkoda wyrządzona zwykłym ludziom im wisi. Weźcie się nawzajem wybijcie, będzie spokój
