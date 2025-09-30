Po przesłuchaniu Ziobry Sroka zapowiada zawiadomienie do prokuratury (akt. 2)

Fot. Ryszard Pakieser (archiwum)

Zbigniew Ziobro zeznał przed komisją śledczą, że był inicjatorem zakupu systemu Pegasus. Według Magdaleny przesłuchanie pozwoli sporządzić zawiadomienie o możliwości popełnienia przez niego przestępstwa. „Konfrontacji” z Ziobrą chce Krzysztof Brejza; Roman Giertych zapowiada zawiadomienie do prokuratury.

Około 8 godzin trwało poniedziałkowe przesłuchanie byłego ministra sprawiedliwości i byłego prokuratora generalnego przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa. Ziobro został doprowadzony przez policję po tym, jak wcześniej osiem razy unikał stawienia się przed komisję. Policjanci realizujący nakaz doprowadzenia nie zatrzymali Ziobry rano w jego domu w Jeruzalu (woj. łódzkie), tylko na lotnisku - gdy polityk PiS wyszedł z samolotu, którym przyleciał z Brukseli do Warszawy.

Według Ziobry zatrzymano go nielegalnie. Z kolei wiceszef komisji ds. Pegasusa Tomasz Trela (Lewica) ocenił, że doprowadzenie Ziobry przed komisję pokazuje, że „organy państwa polskiego działają”.

Ziobro zeznał podczas posiedzenia m.in., że to on był inicjatorem zakupu systemu Pegasus. Dodał jednocześnie, że finalna decyzja o zakupie systemu Pegasus ze środków Funduszu Sprawiedliwości należała do ówczesnego wiceszefa MS Michała Wosia, który jednak „znał jego kierunkową wolę” w tym zakresie.

B. szef MS przekonywał, że Pegasusa używano zgodnie z prawem oraz że miał on służyć walce z przestępcami używającymi komunikatorów internetowych. Ziobro stwierdził, że jest rad, iż przyłożył rękę do zakupu Pegasusa. Dodał, że nie ingerował w kwestię wyboru systemu, a zakup konkretnego systemu to była „sfera odpowiedzialności służb specjalnych ministra Mariusza Kamińskiego”.

Ziobro mówił m.in., że według jego wiedzy system Pegasus był stosowany w sprawie Polnordu - giełdowej spółki deweloperskiej, o której było głośno w związku ze śledztwem prokuratury przeciwko adwokatowi Romanowi Giertychowi - obecnie posłowi KO, które dotyczyło działań na szkodę spółki.

Roman Giertych był jedną z 12 osób zatrzymanych w połowie października 2020 r. w związku ze śledztwem dotyczącym wyprowadzenia i przywłaszczenia łącznie ok. 92 mln zł ze spółki Polnord. Zatrzymanym w sprawie przedstawiono zarzuty przywłaszczenia środków spółki i wyrządzenia firmie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, a także prania brudnych pieniędzy. W styczniu br. Prokuratura Regionalna w Lublinie umorzyła to postępowanie; według ustaleń śledczych nie doszło do popełnienia przestępstwa.

Ziobro mówił po posiedzeniu m.in., że „Roman Giertych to jest przecież regularny oszczerca, manipulant, zły człowiek polskiej polityki”. - To jest też człowiek, który w sposób ostentacyjny łamał prawo i kierował przedsięwzięciem związanym z okradaniem Polnordu, z okradaniem akcjonariuszy Polnordu, z okradaniem też i polskich banków, które miały zabezpieczone, udzielone kredyty na akcjach Polnordu. (...) Pan Giertych powinien usłyszeć w przyszłości (...) zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej - stwierdził Ziobro.

W związku z jego wypowiedziami Giertych zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury. „Składam zawiadomienie na pana Ziobrę. Składa fałszywe zeznania, zniesławia i znieważa. Przegrał ze mną w sądach sześć razy gdy próbował udowadniać swoje plugawe i fałszywe oskarżenia. Mścił się za to, że go nie przyjąłem do pracy, to wymyślił aferę. Podsłuchiwał mnie Pegasusem i na końcu nawet CBA mu powiedziało, że nie znalazło żadnych przestępstw” - napisał na portalu X poseł KO.

Wśród polityków KO wymienianych przez polityka PiS był też Krzysztof Brejza, obecnie europoseł KO, a w 2019 r. - szef kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej. Ziobro był pytany przez komisję śledczą o inwigilację Brejzy systemem Pegasus. Na pytanie o to, że informacje pozyskane z telefonu Brejzy za pomocą Pegasusa trafiały w zmanipulowanej formie do mediów, odparł, że „nawet, jeżeli rzeczywiście doszło do przecieku, takie rzeczy się zdarzają”; stwierdził też, że sprawa była wyjaśniana.

Polityk PiS został skonfrontowany z jego własnymi słowami sprzed kilku lat, gdy mówił, że Krzysztof Brejza miał popełnić przestępstwo. Dopytywany tłumaczył, że Brejza chronił się za immunitetem. Patryk Jaskulski (KO) zauważył, że PiS nie próbowało uchylić mu immunitetu. - Ujawnijmy materiał dowodowy dotyczący państwa Brejzów, ujawnijmy kwestię immunitetu, pozwólmy Polakom wyrobić sobie zdanie - zaapelował Ziobro.

Brejza przekazał w poniedziałek na platformie X, że wniósł do komisji śledczej o konfrontację (w trybie Kpk) z Ziobrą, „by, patrząc mu w oczy, zmiażdżyć wszystkie kłamstwa, manipulacje i oszczerstwa, do których się dziś posunął”. „Wnoszę też o ujawnienie wszystkich dokumentów – jeśli tylko nie są obarczone klauzulami i komisja może to uczynić. Panie Ziobro, stańmy na ubitym polu i przy kamerach w sejmowej sali udowodnię Panu nikczemność praktyk, do których jako minister sprawiedliwości Pan się posuwał” - oświadczył Brejza.

Szefowa komisji ds. Pegasusa Magdalena Sroka po przesłuchaniu byłego ministra sprawiedliwości oceniła, że materiały są na tyle obciążające, że pozwolą sporządzić zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Zbigniewa Ziobrę. - (Ziobro) wprost powiedział, że to on zainicjował zakup systemu Pegasus. Zatem pewnie to są przełomowe zeznania. Natomiast one będą zestawiane z całością zebranego przez nas materiału dowodowego i będą służyły do tego, żeby formułować zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, ale także raport końcowy – powiedziała.

„Nie pytajcie mnie, co myślę o zeznaniach Zbigniewa Ziobry przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa; zero komentarza” - napisał premier Donald Tusk, odnosząc się do przesłuchania.

Według szefa MS Waldemara Żurka Ziobro prowadzi grę polityczną. - Chce pokazać siebie jako osobę dręczoną, prześladowaną, natomiast tak naprawdę ignoruje organy państwa - ocenił Żurek.

Były szef MS Adam Bodnar, odnosząc się w TVN24 do słów Ziobry - że to on był inicjatorem zakupu systemu Pegasus, ale finalna decyzja o zakupie systemu należała do Wosia - odparł, że „nie można tak poważnych decyzji podejmować na szczeblu podsekretarza stanu”. - Minister o wydatkowaniu 25 milionów zł siłą rzeczy musiał wiedzieć, do czego się Zbigniew Ziobro przyznał - powiedział. Dodał, że w jego ocenie to była operacja zaplanowana na linii Kamiński - Ziobro, a Woś był „tylko i wyłącznie" wykonawcą.

Poseł PiS, były wiceszef MS Michał Woś usłyszał zarzuty w końcu sierpnia ubiegłego roku. Prokuratura zarzuciła mu wówczas przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków, polegających na przekazaniu 25 mln zł ze środków Funduszu Sprawiedliwości na zakup oprogramowania Pegasus dla CBA. Woś określił wtedy całą sprawę jako „represję polityczną”. W poniedziałek Woś poinformował na platformie X, że na wtorek został wezwany do prokuratury. „Tusk znów robi spektakl »Pegasus«: dziś komisja ze Zbigniewem Ziobro, a na jutro wezwali mnie do Prokuratury Krajowej! Ludzie zapowiadają, że będą na miejscu jako sprzeciw wobec represji” - napisał na platformie X.

Według szefa KPRP Zbigniewa Boguckiego „minister Ziobro nie boi się – twardo przestrzega prawa”. „Minister Ziobro nie ma żadnego zarzutu prokuratorskiego. Wszystkie opowieści z mchu i paproci, bajki i baśnie, które roztacza pan poseł Trela i ci wszyscy, którzy próbują upolować ministra, wynikają z jednego prostego powodu – w Polsce jest prawo, które nie jest przestrzegane. A pan minister Ziobro nie będzie tego legalizować” - dodał Bogucki na platformie X.

***

Wcześniejsza informacja

Ziobro został zatrzymany przez policję na płycie Lotniska Chopina

Były prokurator generalny, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro został w poniedziałek zatrzymany przez policję w celu doprowadzenia na przesłuchanie przed komisją śledczą ds. Pegasusa. Zatrzymanie odbyło się, gdy tylko polityk wyszedł z samolotu, którym przyleciał z Brukseli do Warszawy.

Ziobro, który ok. godz. 10.30 wylądował na Lotnisku Chopina, został zatrzymany po wyjściu na schody samolotu. Odjechał nieoznakowanym policyjnym radiowozem.

Na poniedziałek na godz. 10.30 zaplanowano przesłuchanie Zbigniewa Ziobry przed komisją śledczą ds. Pegasusa. Sąd wyraził zgodę na doprowadzenie polityka na posiedzenie komisji. To dziewiąta próba przesłuchania Ziobry. Policjanci realizujący nakaz doprowadzenia nie zatrzymali go w poniedziałek w jego domu w Jeruzalu (woj. łódzkie). Ziobro przyleciał do Warszawy z Brukseli. Jego zdaniem, komisja jest nielegalna.

Sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa poinformowano o przerwie w obradach do godz. 12. Do tego czasu Ziobro ma zostać zatrzymany i doprowadzony na posiedzenie.

Ziobro do policjanta: moje zatrzymanie jest nielegalne

Moje zatrzymanie jest nielegalne, dlatego musi pan brać pod uwagę niestety również swoją odpowiedzialność - mówił do policjanta w trakcie zatrzymania były prokurator generalny i były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

- Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie stwierdzające, że moje zatrzymanie jest nielegalne w świetle decyzji sądu powszechnego, w związku z tym musi pan brać pod uwagę również niestety swoją odpowiedzialność - powiedział policjantowi w trakcie zatrzymania, które transmitowała TV Republika.

- Panie pośle, realizuję postępowanie sądu - odpowiedział mu policjant.

