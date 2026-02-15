Zimowa aura w całym kraju. Intensywne opady śniegu i dwucyfrowy mróz

Fot. archiwum

Na północnym wschodzie i wschodzie oddziałuje wyż, będziemy mieć tam słoneczną, ale mroźną aurę. Pozostały obszar będzie znajdować się w zasięgu niżu, który przyniesie pochmurną pogodę z opadami śniegu - poinformowała synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grażyna Dąbrowska.

REKLAMA

W niedzielę na północnym wschodzie przejaśnienia, które będą przesuwać się do centrum. Na zachodzie i południu pochmurnie, tam opady śniegu, które mogą być intensywne.

Temperatura wyniesie od minus 11 st. C w Suwałkach, przez minus 4 st. C w Centrum do ok. minus 1 st. C na Zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty na południu do 45 km/h.

IMGW wydał na niedzielę ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla części woj. małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Prognozowane są tam opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 5 cm do 10 cm, a miejscami do 15 cm. Dodatkowo spadek temperatury poniżej 0 st. C będzie powodować zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników, powodując ich oblodzenie.

W nocy z niedzieli na poniedziałek północna część kraju będzie pogodna, z kolei w centrum i na południu pochmurnie. Słabe opady śniegu prognozowane są na południowym wschodzie.

Spodziewane są temperatury lokalnie do minus 23 st. C w Suwałkach, Mikołajkach oraz Olsztynie. W centrum i w Karpatach temperatura wyniesie do minus 15 st. C. Najcieplej na zachodzie oraz południowym zachodzie, gdzie prognozowane jest minus 6 st. C.

Instytut wydał również alert I stopnia przed silnym mrozem dla woj. warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, mazowieckiego oraz części woj. kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, lubelskiego, małopolskiego oraz powiatu żywieckiego w woj. śląskim. Prognozuje się tam miejscami temperaturę minimalną w nocy od minus 23 st. C do minus 13 st. C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 15 km/h.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

W poniedziałek w większości kraju duże zachmurzenie z przejaśnieniami z wyjątkiem północny, gdzie będzie pogodnie. Na południowym zachodzie i południu kraju słabe opady śniegu.

Temperatura od minus 11 st. C na Suwalszczyźnie, przez minus 7 st. C w Centrum, do minus 1 st. C na Górnym Śląsku i Małopolsce. Wiatr słaby, południowo-wschodni. Porywisty na wybrzeżu oraz miejscami na zachodzie i południu, do 55 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek na krańcach północno-wschodnich możliwe przejaśnienia, natomiast w większości kraju zachmurzenie duże lub całkowite. Prognozowane są opady śniegu do godzin porannych.

Temperatura od minus 16 st. C na Suwalszczyźnie, w centrum od minus 7 st. C do minus 10 st. C. Najcieplej na zachodzie kraju.

Copyright

REKLAMA