Zgromadzenie sędziów w Trybunale Konstytucyjnym zwołane przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską uchyliło immunitet Bogdana Święczkowskiego w odniesieniu do 4 spraw; nie wyraziło zgody na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt - poinformowano w środowym komunikacie.
Zgromadzenie wyraziło także zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.
We wtorek Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego zwołane przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską zajmowało się wnioskami szefa MS, prokuratora generalnego Waldemara Żurka o uchylenie immunitetów prezesowi TK Bogdanowi Święczkowskiemu i wiceprezesowi Bartłomiejowi Sochańskiemu.
Niektóre z wniosków dot. Święczkowskiego obejmowały także wnioski o zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.
Jak czytamy w środowym komunikacie, Zgromadzenie wyraziło we wtorek zgodę na pociągnięcie „sędziego Bogdana Święczkowskiego" do odpowiedzialności karnej w odniesieniu do czterech czynów.
„Zgromadzenie nie wyraziło natomiast zgody na złożony w tych sprawach wniosek o pozbawienie wolności sędziego przez zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie" - czytamy.
Jak poinformowano w komunikacie, „istotne elementy uzasadnienia uchwał Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego podjętych w dniu 17 listopada 2026 roku" zostaną przedstawione przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską w środę, w oświadczeniu.
Szef MS, prokurator generalny Waldemar Żurek ocenił we wpisie na X, że prokuratura może teraz stawiać zarzuty. „Trybunał Konstytucyjny zdecydował. Prokuratura może teraz stawiać zarzuty. Nikt nie stoi ponad prawem" - napisał Żurek, zamieszczając komunikat sędziów w swoim wpisie.
Jak informowała rzeczniczka prasowa PG prok. Anna Adamiak, wnioski o uchylenie immunitetu prezesowi TK odnoszą się między innymi do nieuprawnionego wykorzystania materiałów z kontroli operacyjnej i ujawnienia informacji niejawnych w ramach śledztwa dotyczącego systemu Pegasus. Chodzi o czas, gdy Święczkowski był prokuratorem krajowym, czyli lata 2016-2022.
Ponadto prokuratura wnioskuje o zgodę na pociągnięcie Święczkowskiego do odpowiedzialności karnej ws. przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków poprzez uniemożliwianie sędziom TK wykonywania funkcji i naruszania ich praw pracowniczych oraz delegowania prokuratorów wbrew przepisom w czasie, gdy Święczkowski pełnił funkcję prokuratora krajowego.
Wniosek o uchylenie immunitetu Bartłomiejowi Sochańskiemu dotyczy z kolei uniemożliwiania sędziom TK wykonywania obowiązków służbowych oraz naruszania ich praw pracowniczych.
W środę w rozmowie z Polsat News pod budynkiem TK Święczkowski był pytany o ocenę decyzji Zgromadzenia sędziów w TK, które uchyliło mu immunitet w czterech sprawach oraz nie zgodziło się na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt.
- Nie było żadnego Zgromadzenia Ogólnego i nie zapadły żadne uchwały, więc w żadnym wypadku nie jestem zawieszony - oświadczył Święczkowski.
Odnosząc się do braku zgody na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt Święczkowski podkreślił, że cieszy się z „otrzeźwienia ludzi, którzy uzurpują sobie bycie sędziami Trybunału Konstytucyjnego”.
Ocenił, że sędziowie nie przekroczyli „granicy przestępstwa klasycznie kryminalnego”. Dodał jednocześnie, że ewentualna zgoda na zatrzymanie i tymczasowy areszt „byłaby zupełnie niewiążąca”.
Święczkowski zauważył, że sędziowie powołali się w komunikacie na ustawę o ustroju sądów powszechnych. - Więc zapewne będzie mi przysługiwało jakieś prawo zażalenia na tę bezprawną decyzję gremium - dodał.
Podkreślił, że nie wie, o co „próbuje go oskarżyć prokuratura”. Dopytany, czy odpowie na ewentualne wezwanie prokuratury, Święczkowski odparł: „raczej nie sądzę, ale to będzie zależało od moich pełnomocników”.
- Jeżeli nie mam uchylonego immunitetu, nie ma zgody na moje ściganie, to jak mogę iść do prokuratury, gdyż sam sobie bym zaprzeczył - stwierdził. Zapowiedział, że „nie będzie się stawiał na żadne wezwanie”.
Święczkowski podkreślił, że legalni sędziowie TK „będą działać przez jakiś czas na uchodźstwie”.
- Będziemy podejmować działania - one są na bardzo zaawansowanym etapie, żeby mieć jakieś biuro. Będziemy - na ile pozwoli nam wsparcie obywateli, a także nasze możliwości finansowe - prowadzić dalej działalność administracyjną, jeżeli chodzi o Trybunał konstytucyjny, żeby pracownicy mieli możliwość pobierania wynagrodzeń, żeby wiedzieli kto jest legalnym prezesem TK - dodał.
Zapowiedział, że będzie kontynuował próby wejścia na teren TK i żądał wejścia do budynku Trybunału.
Do sprawy odniósł się także szef Ministerstwa Sprawiedliwości Waldemar Żurek. "Szanuję decyzję legalnych sędziów i trybunałów. Zobaczymy czy Pan Święczkowski będzie współpracował z prokuraturą i czy będzie konieczne ponowne złożenie wniosków o zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie" - przekazał PAP minister sprawiedliwości komentując decyzję zgromadzenia, które nie wyraziło zgody na zatrzymanie i areszt Święczkowskiego.