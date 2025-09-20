Zakłócenia na lotniskach w Brukseli, Londynie i Berlinie z powodu cyberataku

Fot: Pixabay

Cyberatak na firmę obsługującą system odpraw i wpuszczania na pokład spowodował zakłócenia na kilku europejskich lotniskach; w Brukseli i Berlinie oraz na londyńskim Heathrow niektóre loty były opóźnione lub odwołane – poinformowała w sobotę agencja Reutera.

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oznajmił w sobotę, że nie ma obecnie sygnałów o zagrożeniu dla lotnisk w Polsce.

Atak na firmę Collins Aerospace sparaliżował automatyczne systemy, przez co procedury związane z odprawą pasażerów i wpuszczaniem ich na pokład można było przeprowadzać tylko ręcznie.

„Bardzo się to odbija na grafiku lotów i niestety spowoduje opóźnienia oraz odwołania (połączeń)” – podkreślił operator lotnisk w oświadczeniu na swojej stronie internetowej.

Lotnisko Berlin-Brandenburg poinformowało, że już w piątek wieczorem zaatakowane zostały systemy odprawy pasażerów, co oznacza dłuższe kolejki dla podróżnych oraz opóźnienia. Sam port lotniczy nie był celem cyberataku - podkreślono.

Cyberatak potwierdziło też lotnisko w Brukseli.

Heathrow, największe lotnisko w Wielkiej Brytanii, ostrzegło pasażerów przed możliwymi opóźnieniami ze względu na problemy techniczne z systemem odprawy i wejścia na pokład.

Rzecznik londyńskiego portu lotniczego oświadczył, że „firma zewnętrzna, dostarczająca systemy odprawy i wejścia na pokład dla kilku linii lotniczych na wielu lotniskach, ma problem techniczny, który może powodować opóźnienia dla pasażerów odlatujących”. Przekazano, że firma ta pracuje nad „szybkim rozwiązaniem problemu”.

Spółka RTX, która jest firmą matką Collins Aerospace, podała, że wie o „zakłóceniach związanych ze sferą cybernetyczną”, które dotknęły jej oprogramowanie na niektórych lotniskach. „Skutki ograniczają się do elektronicznej odprawy oraz nadawania bagażu i można je ograniczyć dzięki odprawie ręcznej” – podała spółka w oświadczeniu.

W komunikacie nie podano, które lotniska są dotknięte skutkami ataku. Rzecznik największego niemieckiego lotniska we Frankfurcie podał, że ten obiekt nie ucierpiał.

Polski minister cyfryzacji napisał na platformie X: „Cyberatak na europejskie lotniska - uważnie przyglądamy się sytuacji. Na ten moment nie ma sygnałów o zagrożeniu dla lotnisk w Polsce". Dodał, że „po pierwszych analizach wiele wskazuje na ukierunkowany atak, wymierzony w jednego międzynarodowego dostawcę oprogramowania lotniskowego”.

Pasażerom, których loty były zaplanowane na sobotę, zalecono, by przed udaniem się na lotnisko potwierdzili w liniach lotniczych, czy ich lot się odbędzie.

Copyright