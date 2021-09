Wzrost zakażeń o ponad 40 proc. w porównaniu do ubiegłego tygodnia

We wtorek mamy 406 nowych przypadków zakażenia COVID-19, ponad 42 proc. więcej w porównaniu do ubiegłego tygodnia; rośnie również liczba osób hospitalizowanych, w tej chwili mamy 579 pacjentów z COVID-19, w ciągu doby przybyło 41 - powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Nowe i potwierdzone przypadki zakażenia dotyczą województw: mazowieckiego (54), lubelskiego (41), dolnośląskiego (34), pomorskiego (31), łódzkiego (29), małopolskiego (26), podkarpackiego (26), śląskiego (25), podlaskiego (24), warmińsko-mazurskiego (24), zachodniopomorskiego (22), wielkopolskiego (19), kujawsko-pomorskiego (13), lubuskiego (13), świętokrzyskiego (9), opolskiego (6) .10 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarła 1 osoba, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 12 osób.

Liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii wzrosła do 2 891 071. Zmarło w tym czasie 75 392 osób.

W programie "Sygnały Dnia" Polskiego Radia wiceminister zaapelował o szczepienie się przeciwko COVID-19 i przypomniał, że "niestety, osoby niezaszczepione najczęściej trafiają do polskich szpitali".

Kraska zapytany o prognozy odnośnie dziennych przypadków zakażenia koronawirusem odpowiedział, że w połowie września będziemy mieli bardzo miarodajne prognozy. Koło 15 września będziemy mogli zobaczyć, jakie będą ewentualne liczby zakażeń. Dodał, że wiele czynników na to wpływa, m.in. powroty dzieci do szkół, powroty Polaków z wakacji, bo oczywiście to jest związane z migracją, czyli przemieszczaniem się.

(PAP)