Wzmacniamy "pancerną pięść". Szef MON zatwierdził umowę na 116 czołgów M1A1 Abrams

Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak zatwierdził w środę umowę na dostawę polskiej armii 116 czołgów M1A1 Abrams. To namacalny przykład polsko-amerykańskiej głębokiej współpracy i wzajemnego zaufania; obecnie trwają negocjacje umowy na duże ilości amunicji - powiedział.

W środę w siedzibie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej Błaszczak zatwierdził umowę na dostawę 116 czołgów M1A1 Abrams. W uroczystości wzięli udział także m.in. charge d'affaires USA w Polsce Daniel Lewton oraz Inspektor Wojsk Lądowych gen. Maciej Jabłoński.

366 Abramsów dla Wojska Polskiego

Błaszczak podkreślił, że współpraca polsko-amerykańska doszła do etapu, "w którym możemy mówić już o bardzo wymiernych konkretach wzmacniania relacji polsko-amerykańskich, czego dowodem jest zatwierdzona umowa". - Te czołgi trafią właśnie tu, do Wesołej, trafią na wschód naszego kraju, tak by skutecznie odstraszać agresora - powiedział.

- Wzmacniamy +pancerną pięść+ Wojska Polskiego, wzmacniamy Polskie Siły Zbrojne, by skutecznie odstraszyć agresora. Jednym z elementów wzmacniania jest właśnie wyposażanie Wojska Polskiego w sprzęt, który stanowi najlepszy argument w całej naszej polityce odstraszania - a takim sprzętem są czołgi Abrams - mówił Błaszczak. Jak przypomniał, w kwietniu 2022 została zawarta osobna umowa na dostawę 250 czołgów Abrams w wersji M1A2 SEPv3.

Jak dodał, tamte czołgi mają dotrzeć do Polski pod koniec 2024 roku. - Czołgi, na których pozyskanie umowę zatwierdziłem dziś, mają wejść na wyposażenie WP w tym roku - i to jest właśnie nasze wielkie osiągnięcie - zaznaczył, wskazując, że dostawy zamówionych 116 czołgów mają zakończyć się w przyszłym roku.

Trwają ważne negocjacje

Błaszczak podkreślił, że umowa zawiera również pakiet wsparcia dla Abramsów. - Negocjujemy towarzyszącą tej umowie drugą umowę, która dotyczy pozyskania przez Wojsko Polskie amunicji - najnowocześniej amunicji w dużych ilościach - to zadanie, które stoi jeszcze przed nami, ale ze względu na fakt, że bardzo mi zależało na tym, by jak najszybciej czołgi Abrams trafiły do Wojska Polskiego zdecydowaliśmy o podzieleniu tego procesu na dwie części. (...) Mogę zapewnić, że jesteśmy na dobrej drodze, by szybko sfinalizować tę drugą umowę - zapowiedział.

- 116 czołgów Abrams - pierwsze egzemplarze już w tym roku, można powiedzieć wprost, że batalion złożony z Abramsów będzie w tym roku już na wyposażeniu Wojska Polskiego - dodał szef MON.

