35 proc. Polaków planuje wyjazd na zimowy wypoczynek. To więcej niż przed pandemią

Ponad jedna trzecia dorosłych Polaków zamierza zrobić sobie zimą urlop i spędzić go poza domem. Tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej przez firmę GfK Polonia. Większość osób planujących zimowy wyjazd chce wypoczywać w kraju.

Spośród osób deklarujących zamiar wyjazdu na zimowy wypoczynek aż 37 proc. chce wypoczywać 4-7 dni. Mniej więcej co dziesiąty spędzi poza domem tylko 2-3 dni, tyle samo respondentów zadeklarowało wyjazdy na okres od 8 do 14 dni. Co ciekawe, spora grupa, bo aż 16 proc., planuje urlop dłuższy niż dwa tygodnie.

Z badania wykonanego przez firmę GfK Polonia na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej wynika, że dla prawie 70 proc. osób planujących wyjazd głównym kierunkiem będą polskie góry. Znacznie mniej, bo 29 proc. ma zamiar spędzić zimowy urlop za granicą. Nieliczni szczęśliwcy (6 proc.) wyjadą zarówno do polskich, jak i zagranicznych kurortów. Wyjazdy krajowe będą nieco dłuższe od tych zagranicznych - średnia długość tego pierwszego wyniesie 3,8 dnia, a drugiego – 3,3. Co ciekawe tylko co czwarta osoba planująca zimowy wypoczynek w Polsce jako najważniejszy cel wyjazdu wskazuje „uprawianie sportów zimowych”. Ponad połowa chce po prostu zmienić otoczenie, wypocząć lub zwiedzać.

Badanie daje też odpowiedź na pytanie, kogo najbardziej interesują zimowe wyjazdy. Otóż skłonność do takich wywczasów maleje wraz z wiekiem. Najczęściej zimowy wypoczynek planują osoby w wieku między 18 a 24 rokiem życia, najrzadziej – respondenci powyżej 66 roku życia. Częściej wyjeżdżają osoby mające dzieci, lepiej wykształcone i osiągające wyższe dochody. Do tego planowanie wyjazdów jest skorelowane z rodzajem wykonywanej pracy. Częściej wyjeżdżają osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych, właściciele firm i pracownicy umysłowi wyższego szczebla.

W podsumowującym wyniki badania oświadczeniu Polskiej Organizacji Turystycznej można przeczytać, że liczba osób, które planują zimowe wyjazdy wypoczynkowe znacznie wzrosła od czasów poprzedniego badania, wykonanego w 2019 roku, czyli tuż przed wybuchem pandemii koronarowirusa. Wówczas plany takie deklarowało tylko 25 proc. respondentów.

Copyright